2022 sınav takvimi açıklandı! İşte YKS’nin yapılacağı tarih

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 2022 sınav tarihlerini açıkladı.

Aygün "2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların gerçekleşeceği tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri osym.gov.tr adresinde yayımlandı" açıklamasını yaptı.

İşte sınav takvimi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 24 Nisan, KPSS Lisans (Genel Yetenek,Genel Kültür/Eğitim Bilimleri) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım, e-YÖKDİL 14 Mayıs, Merkezi Yurtdışından Öğrenci Kabul Sınavı (MYÖS) 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı 26 Haziran, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Geçiş Sınavı (ALES)ALES/1 17 Nisan, ALES/2 21 Ağustos, ALES/3 20 Kasım, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 27 Mart, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz, İş Sağlığı ve Güvenliği 1 (İSG/1) 15 Mayıs, İş Sağlığı ve Güvenliği 2 (İSG/2) 11 Aralık, Yabancı Dil Sınavı 1(YDS 1) 10 Nisan, Yabancı Dil Sınavı 2(YDS 2) 23 Ekim, YÖKDİL/1 13 Mart, YÖKDİL/2 28 Ağustos, Tıpta Uzmanlık Uzmanı (TUS) 1. Dönem 6 Mart, TUS 2. Dönem 4 Eylül, Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) 16 Ekim, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS)16 Ekim, Tıpta Yandal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) 18 Aralık.

Aygün ayrıca, 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacağı bilgisini verdi.

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