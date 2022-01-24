2022 Sayısal bölüm meslekleri nelerdir? İş garantisi olan sayısal bölümleri nelerdir?

Sayısal bölümlerin birçoğu sağladığı iş imkanları ile eşit ağırlık ve sözel alanlarının önüne geçiyor. Aynı zamanda en iyi sayısal üniversite bölümleri de kendi alanına göre daha iyi iş fırsatı sağlamaktadır. Sayısal puan türü diğer ismiyle MF puan türündeki bölümler matematik, biyoloji, fizik ve kimya gibi farklı alanlara yöneliktir. Sayısal bölümüne ait üniversite bölüm meslekleri hakkında bilgiler...