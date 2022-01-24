2022 Sayısal bölüm meslekleri nelerdir? İş garantisi olan sayısal bölümleri nelerdir?
Sayısal bölümlerin birçoğu sağladığı iş imkanları ile eşit ağırlık ve sözel alanlarının önüne geçiyor. Aynı zamanda en iyi sayısal üniversite bölümleri de kendi alanına göre daha iyi iş fırsatı sağlamaktadır. Sayısal puan türü diğer ismiyle MF puan türündeki bölümler matematik, biyoloji, fizik ve kimya gibi farklı alanlara yöneliktir. Sayısal bölümüne ait üniversite bölüm meslekleri hakkında bilgiler...
2022-01-24 19:51:08
2022 sayısal bölüm meslekleri
4 Yıllık Sayısal Bölümleri
YKS sınavı içerisinde bulunan TYT ve AYT puan türü ile 4 yıllık fakülte tercihinde bulunabilirsin. Üniversite sınavının 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavına girdikten sonra seçebileceğin 4 yıllık sayısal bölümleri listeledik.
- Bilgisayar Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- İnşaat Mühendisliği
- Elektrik Elektronik Mühendisliği
- Mimarlık
- Biyomühendislik
- Makine Mühendisliği
- Moleküler Biyoloji - Genetik
- Beslenme - Diyetetik
- Yazılım Mühendisliği
- Eczacılık
- Tıp Mühendisliği
- Tıp
- Fizyoterapi - Rehabilitasyon
- Hemşirelik
- Enerji Sistemleri Mühendisliği
- Havacılık - Uzay Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Maden Mühendisliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Tekstil Mühendisliği
- Matematik
- Ebelik
- Ziraat Mühendisliği
- Kimya
- Endüstriyel Tasarım
- Harita Mühendisliği
- Jeoloji Mühendisliği
- Pilotaj
- Kimya Mühendisliği
- Biyoloji
- Mekatronik Mühendisliği
- Peyzaj Mimarlığı
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
- Çevre Mühendisliği
- Şehir ve Bölge Planlama
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
- Su Ürünleri Mühendisliği
- Diş Hekimliği
2 Yıllık Sayısal Bölümleri
YKS' nin 1. oturumu olan TYT sınavına girdikten sonra alacağın puan ile tercih edebileceğin sayısal bölümleri senin için sıraladık.
Sağlık Bölümleri
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Ağız ve Diş Sağlığı
- Ameliyathane Hizmetleri
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- Anestezi
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- Diyaliz
- Diş Protez Teknolojisi
- Eczane Hizmetleri
- Evde Hasta Bakımı
- Engelli Bakımı - Rehabilitasyon
- Fizyoterapi
- İlk ve Acil Yardım
- Otopsi Yardımcılığı
- Laborant - Veteriner Sağlık
- Potoloji
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Odyometri
- Ortopedik Protez - Ortez
- Optisyenlik
- Laboratuvar Teknolojisi
- Radyoterapi
- Yaşlı Bakımı
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Diğer Sayısal Bölümler
- Bitki Koruma
- Bilgisayar Teknolojisi
- Biyokimya
- Boya Teknolojisi
- Çevre Sağlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri - Teknolojileri
- Çevre Koruma- Kontrol
- Deniz Ulaştırma - İşletme
- Deri Teknolojisi
- Doğalgaz - Tesisatı Teknolojisi
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim - Dağıtımı
- Endüstri Ürünleri Tasarımı
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi
- Endüstriyel Cam - Seramik
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Gemi İnşaatı
- Gemi Makineleri İşletme
- Gıda Kalite Kontrolü - Analizi
- Geoteknik
- Gıda Teknolojisi
- Giyim Üretim Teknolojisi
- Harita ve Kadastro
- İklimlendirme - Soğutma Teknolojisi
- İş - Uğraşı Terapisi
- İnşaat Teknolojisi
- İş Makineleri Operatörlüğü
- İnternet - Ağ Teknolojileri
- İş Sağlığı - Güvenliği
- Kaynak Teknolojisi
- Kağıt Teknolojisi
- Kimya Teknolojisi
- Kuruyemiş Üretimi- Teknolojisi
- Kontrol - Otomasyon Teknolojisi
- Lastik - Plastik Teknolojisi
- Maden Teknolojisi
- Makine, Resim - Konstrüksiyon
- Metalurji
- Mekatronik
- Mobil Teknolojileri
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Nükleer Teknoloji - Radyasyon Güvenliği
- Otomotiv Teknolojisi
- Oto Boya - Karoseri
- Perfüzyon Teknikleri
- Polimer Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makinistlik
- Radyo - Televizyon Teknolojisi
- Raylı Sistemler Elektrik - Elektronik Teknolojisi
- Rafineri - Petro-Kimya Teknolojisi
- Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Seramik, Cam - Çinicilik
- Sahne - Gösteri Sanatları Teknolojisi
- Sondaj Teknolojisi
- Süt - Besi Hayvancılığı
- Sulama Teknolojisi
- Şarap Üretim Teknolojisi
- Tarım Makineleri
- Tekstil - Halı Makineleri
- Tekstil Teknolojisi
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Uçak Teknolojisi
- Üretimde Kalite Kontrol
- Yapı Denetimi
- Web Tasarımı ve Kodlama
- Yağ Endüstrisi
- Yapı Tesisat Teknolojileri
- Yat Kaptanlığı
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
- Ayakkabı Tasarımı
- Bilgi Güvenliği Teknolojisi
- Bilgisayar Operatörlüğü
- Beton Teknolojisi
- Bilgisayar Programcılığı
İş Garantisi Olan Sayısal Bölümleri
“Hangi mesleğin önü açık?” sorusu her öğrencinin kafasını karıştırmakta. Bu kafa karışıklığını gidermek için iş garantisi olan meslekler statüsünde çeşitli bölümlerden bahsettik.
- Tıp
- Diş Hekimliği
- Pilotaj
- Robotik Kodlama
- Genetik Kodlama
- Yazılım Mühendisliği
- Hemşirelik
- Bilgisayar Mühendisliği
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