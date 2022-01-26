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2022 Resmi Tatil Günleri

Resmi tatiller ne zaman, kaç gün? 2022'de kaç gün resmi tatil var? İşte detaylar...

56 Dakika Önce
2022-01-26 00:27:17
2022 Resmi Tatil Günleri

2022 Resmi tatil günleri takvimi...
Çalışan vatandaşlar için dinlenme imkanı sağlayan resmi tatiller 2022 merak ediliyor. 2022 yılı resmi ve dini tatillerini sizler için araştırdık. İşte 2022 resmi tatil günleri...

2022 RESMİ TATİLLER

Türkiye'de 16 resmi tatil günü var. Hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Tarihleri aşağıda bulabilirsiniz.

2022 Resmi Tatiller Takvimi

Yılbaşı Cumartesi, 1 Ocak 2022


Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Cumartesi, 23 Nisan 2022

Emek ve dayanışma günü Pazar, 1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Pazar, 1 Mayıs 2022


Ramazan bayramı 1.ci günü Pazartesi, 2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.ci günü Salı, 3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.ci günü Çarşamba, 4 Mayıs 2022

Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Perşembe, 19 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi (öğleden sonra) Cuma, 8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.ci günü Cumartesi, 9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.ci günü Pazar, 10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.ci günü Pazartesi, 11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.ci günü Salı, 12 Temmuz 2022

Demokrasi bayramı Cuma, 15 Temmuz 2022


Zafer bayramı Salı, 30 ağustos 2022

Cumhuriyet bayramın arifesi (öğleden sonra) Cuma, 28 Ekim 2022

Cumhuriyet bayramı Cumartesi, 29 Ekim 2022

Yılbaşı gecesi: Cumartesi, 31 Aralık 2022

Kaynak: 2022'de kaç gün resmi tatil var? .

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