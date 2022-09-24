2022 Polislik sınavı mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? PMYO mülakat sonucu nereden, nasıl öğrenilir? Polislik mülakat sonuç ekranı

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakatına katılan adaylar, 2022 polislik mülakat sonuçlarını merak ediyorlar. Adaylar, PMYO mülakat sonucu nereden öğrenilir araştırıyorlar. Peki, polislik mülakatı ne zaman açıklanır? PMYO mülakat sonuç öğrenme ekranı nerede? PMYO mezunu komiser olabilir mi? İşte PMYO ile ilgili detaylar…

PMYO mülakatlarına katılım sağlayan adaylar, 2022 polislik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Bu yılki PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor.

2022 PMYO kaç kişi başvurdu?

PMYO ön başvuruları 25 Temmuz- 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 33.502 erkek, 13.609 kadın olmak üzere PMYO mülakatına toplam 47.111 aday başvuruda bulunarak sözlü ve fiziksel parkurlardan mülakata katıldı.

PMYO mülakat sonucu ne zaman açıklanır?

Polislik öğrenci adayları, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mülakatında sözlü ve fiziksel olarak parkurlardan sınav oldu. Adaylar mülakattan sonra PMYO sonuçlarını araştırmaya başladı. Polislik mülakatı ne zaman açıklanır merak ediliyor. PMYO mülakat sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi merciiler tarafından bir açıklama gelmedi.

PMYO mülakat sonuçları nereden öğrenilir?

Polislik sınavına giren adaylar PMYO mülakat sonuç ekranını araştırıyorlar. PMYO mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığının resmi web sitesi www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacaktır.

PMYO mülakatı neye göre sonuçlanır?

Başarı sıralaması ile ilgili esas puan; fiziksel yeterlilik sınav puanının yüzde 25'i, mülakat sınav puanının yğzde 50'si ile birlikte 8'inci maddeye ek birinci fıkrasındaki 'ç' bendine göre belirlenmiş olan puan türünden vaya türlerinden sınava giren adayın puanının yüzde 25'inin toplamı olması gerekir. Adayın mülakat sınavında başarılı olması için toplam 70 puan veya üzeri alması gerekir.

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) mezunları ne iş yapar?

Emniyet Teşkilatı'nda polis memuru alanında gerçekleşen ihtiyacı karşılamak üzere ön lisans düzeyinde eğitim ve öğretim yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarıdır. Birçok ilde yer alır. Alım ve yıl sonu sınavı başvuru yapılan okulda yapılır. Mezunları polis memuru olarak görev yapar.

PMYO mezunu komiser olur mu?

4 yıllık PMYO üzerinden eğitim görenler komiser yardımcılığı ile göreve başlarlar. Belirli bir zaman sonrasında da komiser ve daha yukarı rütbelere çıkmak mümkün olabilir. .