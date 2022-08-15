2022 Piri Reis Üniversitesi Bölümleri Neler? Piri Reis Üniversitesi Ön lisans Bölümleri

2022 Piri Reis Üniversitesi bölümleri neler? Piri reis üniversitesi 4 yıllık bölümlerde neler var? Ön lisans bölümleri hangisi? Arama motorunda en çok araştırılan üniversitelerden Piri Reis Denizcilik Üniversitesi, 8 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Piri Reis Üniversitesi lisans ve ön lisans bölümleri hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.