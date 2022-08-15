2022 Piri Reis Üniversitesi Bölümleri Neler? Piri Reis Üniversitesi Ön lisans Bölümleri
2022 Piri Reis Üniversitesi bölümleri neler? Piri reis üniversitesi 4 yıllık bölümlerde neler var? Ön lisans bölümleri hangisi? Arama motorunda en çok araştırılan üniversitelerden Piri Reis Denizcilik Üniversitesi, 8 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Piri Reis Üniversitesi lisans ve ön lisans bölümleri hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.
2022-08-15 10:31:28
Denizcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programları
- Deniz Ulaştırma İşletme Programı
- Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı
- Gemi İnşaatı Programı
- Sualtı Teknolojisi Programı
- Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
- Marina ve Yat İşletmeciliği Programı
- Deniz Brokerliği Programı
- Mekatronik Programı
- Lojistik Programı
- Bilgisayar Programcılığı Programı
- Aşçılık Programı
Piri Reis Üniversitesi Lisans Bölümleri
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Denizcilik Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Denizcilik Fakültesi)
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Denizcilik Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Mühendislik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Denizcilik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Denizcilik Fakültesi)
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)
(Denizcilik Fakültesi)
Hukuk (%50 İndirimli)
(Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
Hukuk (Burslu)
(Hukuk Fakültesi (Burslu))
Hukuk (Ücretli)
(Hukuk Fakültesi (Ücretli))
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
(Mühendislik Fakültesi)
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)
(Mühendislik Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) .
YORUMLAR (0)