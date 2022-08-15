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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 Piri Reis Üniversitesi Bölümleri Neler? Piri Reis Üniversitesi Ön lisans Bölümleri

2022 Piri Reis Üniversitesi Bölümleri Neler? Piri Reis Üniversitesi Ön lisans Bölümleri

2022 Piri Reis Üniversitesi bölümleri neler? Piri reis üniversitesi 4 yıllık bölümlerde neler var? Ön lisans bölümleri hangisi? Arama motorunda en çok araştırılan üniversitelerden Piri Reis Denizcilik Üniversitesi, 8 Şubat 2008 tarihinde İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Piri Reis Üniversitesi lisans ve ön lisans bölümleri hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte detaylar.

3 Saat Önce
2022-08-15 10:31:28
2022 Piri Reis Üniversitesi Bölümleri Neler? Piri Reis Üniversitesi Ön lisans Bölümleri

Denizcilik Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Programları

  • Deniz Ulaştırma İşletme Programı
  • Gemi Makineleri İşletmeciliği Programı
  • Gemi İnşaatı Programı​
  • Sualtı Teknolojisi Programı
  • Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı
  • Marina ve Yat İşletmeciliği Programı
  • Deniz Brokerliği Programı
  • Mekatronik Programı
  • Lojistik Programı
  • Bilgisayar Programcılığı Programı
  • Aşçılık Programı

Piri Reis Üniversitesi Lisans Bölümleri

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik Fakültesi)

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Mühendislik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Denizcilik Fakültesi)

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli)

(Denizcilik Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli)

(Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu)

(Hukuk Fakültesi (Burslu))

Hukuk (Ücretli)

(Hukuk Fakültesi (Ücretli))

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)

(Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu)

(Mühendislik Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli)

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) .

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