2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi gün açılıyor? 1. Sınıflar ne zaman başlıyor?

Haziran ayında başlayan yaz tatilinin bitmesine günler kaldı. 1. Sınıfa başlayacak öğrenciler oldukça heyecanlı! Peki okullar ne zaman açılıyor? 2022 Okullar hangi gün açılacak? 1. Sınıflar okula ne zaman gidecek? İşte okulların açılış tarihi…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl çalışma takvimi yayımlanıyor. Bu takvimde yer alan bilgilerde okulların açılış tarihi de yer alıyor. Öğrenci ve veliler, yaz tatilinin bitmesine doğru okullar ne zaman açılacak sorularına yanıt aramaya başladılar.

Bu yıl öğrenciler haziran ayında yaz tatiline girdiler. Nihayetinde yaz tatilinin bitip okulların açılmasına günler kaldı. 1. Sınıfa başlayacak olan öğrenciler için hayli heyecanlı zamanlar yaşanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Okullar eylül ayında yeniden açılacak. Peki okullar hangi gün açılıyor? Okul ne zaman başlayacak? 1. Sınıflar ne zaman okula gidecek?

Okulların açılış tarihi

Okullar 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül pazartesi günü açılacak. İlk ara tatil ise 14 Kasım ve 18 Kasım tarihleri aralığında gerçekleşecek.

Yarı yıl tatili 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'a kadar devam edecek. Öğrenciler ikinci ara tatili 17-20 Nisan tarihleri aralığında yapacaklar.

Bayram tatilleri ne zaman?

Eğitim-öğretim takviminde bayram tatilleri de yer alıyor. Peki bayram tatilleri hangi günler?

1) Ramazan Bayramı Tatili: 20, 21, 22 ve 23 Nisan 2023 tarihlerinde olup 3,5 gündür. Bu tatilin 1,5 günü iş gününe denk gelmektedir.

2) Kurban Bayramı Tatili: 27 Haziran-01 Temmuz 2023 tarihleri arasında olup, 4,5 gündür. Bu tatil 2022-2023 ders yılı dışında kalmaktadır.

3) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında öğrenciler okuldaki törenlere katıldıkları için bu resmî tatil günleri iş günü olarak sayılmaktadır.

1. sınıflar hangi gün okula gidecek?

İlk defa okula gidecek minik öğrencilerin okula başlangıç tarihi ise (5 Eylül) olarak belirlendi.