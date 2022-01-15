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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 Öğretmen Özür Grubu Atama Sonuçları Açıklandı!

2022 Öğretmen Özür Grubu Atama Sonuçları Açıklandı!

MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları duyuruldu. Son dakika bilgisine göre; 2022 2022 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Sonuçları belli oldu. İşte yer değiştirme sonuç sorgulama!

2 Saat Önce
2022-01-15 15:31:48
2022 Öğretmen Özür Grubu Atama Sonuçları Açıklandı!

Özür grubu atama sonuçları açıklandı. Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 27 Aralık tarihinde başladı ve 3 Ocak günü saat 17:00'da sona erdi. Tercihler ise 7 Ocak ve 12 Ocak tarihleri aralığında yapıldı. MEB'den yapılan açıklamaya göre mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları mebbis.meb.gov.tr üzerinden öğreniliyor.

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor.

İşte, Özür grubu atama sonuçları sorgulama ekranı:

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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