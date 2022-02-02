2022 Ocak ayında Halk Eğitim Merkezlerinden 602 bin vatandaş yararlandı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde faaliyet gösteren 996 halk eğitimi merkezinden 2022 yılı Ocak ayında 602 bin 282 vatandaş yararlandı. Ocak ayında kurslardan yararlanan vatandaşların % 67'si kadınlardan oluşuyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, halk eğitimi merkezleri üzerinden vatandaşlara eğitim desteği vermeye devam ediyor. 81 ilde 996 halk eğitimi merkezi vatandaşların hayat boyu öğrenme kapsamında eğitim taleplerini karşılıyor. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaş yararlandı. Kurslardan daha çok kadınların yararlandığı görülüyor. Ocak ayında kurslardan yararlanan 602 bin 282 vatandaşın %67'si kadınlardan oluşuyor.

Hedef, her ay bir milyon vatandaşa ulaşmak

Konu ile ilgili bir değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: "Bakanlık olarak sunmuş olduğumuz örgün eğitimin kapasite ve kalitesini sürekli artırırken diğer taraftan her yaştan vatandaşımızın talep ettiği eğitimleri de halk eğitimi merkezlerimiz üzerinden karşılamaya çalışıyoruz. 81 ilde 996 halk eğitimi merkezimiz yoğun bir şekilde bu talepleri karşılamaya çalışıyor. 2022 yılı Ocak ayında kurslardan 602 bin 282 vatandaşımız yararlandı. Kurslardan daha çok kadınların yararlandığını görüyoruz. Ocak ayında kurslardan yararlanan 602 bin 282 vatandaşımızın % 67'si kadınlardan oluşuyor. Bu nedenle 2022 yılında halk eğitimi merkezlerimizin sunduğu kurs çeşitliliğini özellikle kadınlarımızı dikkate alarak artırmayı ve bu kapsamda her ay bir milyon vatandaşımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Bu amaçla tüm halk eğitim merkezlerimizin bulundukları bölgelerde vatandaşlarımızdan talepleri almak için yoğun çaba içerisindeler."

En fazla talep hijyen eğitimine oldu

Halk eğitimi merkezlerinde en fazla talep, 484 bin 41 vatandaşın katıldığı "Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi" kursuna oldu. Bu eğitimi "Bilgisayar Operatörlüğü", "Arıcılık", "Sosyal Uyum ve Yaşam", "Kur'an-ı Kerim Okuma" ve "İngilizce" kursları takip etti.

Sertifikalar e-Devlet'te

MEB sunmuş olduğu hizmetler sonrası verilen belge ve sertifikalara erişimi kolaylaştırmak için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Halk eğitimi merkezleri tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalar e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı. Yeni sertifika alan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyen vatandaşlar kolaylıkla e-devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabilecekler. Böylece vatandaşların sertifikalarını alabilmeleri için halk eğitimi merkezlerine gitmeleri gerekmeyecek.