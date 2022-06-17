2022 Lise sorumluluk sınavları | Lise 9. 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Zayıf ders 2022 Lise sorumluluk (telafi) sınavı hangi ay? 2021-2022 eğitim öğretimi 17 Haziran'da sona erdi. Pek çok öğrenci zayıf dersleri nedeniyle sorumlu olarak sınıfı geçti. Derslerini vererek mezun olmak isteyen öğrenciler 2022'de sorumluluk sınavlarını şimdiden dört gözle beklemeye başladı. Peki 2022-2023 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Lise Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında sorumluluk sınavı yapılacak mı?

2022 Lise sorumluluk sınavları | Lise sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak? Zayıf ders 2022 Lise sorumluluk (telafi) sınavı hangi ay? 2021-2022 eğitim öğretimi 17 Haziran'da sona erdi. Pek çok öğrenci zayıf dersleri nedeniyle sorumlu olarak sınıfı geçti. Derslerini vererek mezun olmak isteyen öğrenciler 2022'de sorumluluk sınavlarını şimdiden dört gözle beklemeye başladı. Peki 2022-2023 sorumluluk sınavları ne zaman yapılacak? Lise Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayında sorumluluk sınavı yapılacak mı?

18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen 2021-2022 eğitim öğretim yılına 6 Eylül'de başlamıştı. Yüz yüze olarak kesintisiz devam eden eğitim öğretim yılı 17 Haziran Cuma günü sona erdi. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin bir kısmı sevindi, bir kısmı ise notlarının kötü olması nedeniyle üzüldü. Karnesinde zayıf dersleri olan öğrenciler merakla sorumluluk (telafi) sınavlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte 2022 sorumluluk sınavlarına dair detaylar...

2022 Lise sorumluluk sınavları

Lise 9., 10., 11. ve 12. sınıf derslerinde başarısız olan öğrenciler sorumluluk sınavı ile zayıf olan derslerini geçebiyor. Sorumluluk sınavları ile derslerini geçenlerin üniversite yolunda başarı puanı da artmış oluyor. Sorumluluk sınavları genel olarak ikinci dönemin başında ve sonunda yapılır. Ancak bazı durumlarda sorumluluk sınavlarının tarihleri değişebilir. Mağdur olmamak sorumluluk sınavları ile ilgili okul yönetimi ile temasa geçebilirsiniz.

Lise 9. 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavı ne zaman yapılacak?

Sorumluluk sınavları ile ilgili öncelikli olarak okul yönetimi ve dersin öğertmeni ile temasa geçmeniz gerekmektedir. Bazı okullarda sorumluluk sınavlarının tarihleri değişkenlik gösterebiliyor.

Zayıf ders 2022 Lise sorumluluk (telafi) sınavı hangi ay?

Sorumluluk sınavları, ihtiyaç halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran'a kadar planlanabilecek. Sorumluluk sıanvına girecek olan öğrenciler okulları ile irtibata geçerek sınav tarihlerini net olarak öğrenebilirler.