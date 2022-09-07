2022 KYK yurt başvuru sorgulama ekranı | KYK yurt başvuru sonucu öğrenme

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. Son dakika haberine göre KYK yurt başvuru sonuçları erişime açıldı. Peki KYK yurt başvuru sonucu nasıl öğrenilir? KYK yurt başvuru sonuç erişimi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurtlarına başvuru sonuçları açıklandı. KYK yurt başvuru sonuç öğrenmek için heyecanlanan öğrenciler, son dakika KYK yurt başvuru sorgulama ekranını araştırıyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin birinci faz yerleştirmelerin tamamlandığını duyurdu.

KYK yurt başvuru sonucu öğrenme

KYK yurt başvurusunda bulunan öğrenciler, son dakika KYK yurt başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından, KYK yurt başvuru sorgulama ekranını araştırıyorlar.

Öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilecek.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

Tüm başvuruların tamamen objektif bir şekilde tamamen dijital ortamda analiz edildiğini ifade etmem lazım. Sonrasında biliyorsunuz üniversite açılışları tarihleri aynı gün olmuyor. İl il aşama aşama gerçekleşiyor.

Bugün birinci fazı tamamlayarak uygulama aşamasını başlatmış oluyoruz. Birinci faz çalışmalarımızda olağanüstü gayretle çalışan Bakanlık ailesine herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.

Biliyorsunuz yeni dönem için başvuru dönemini tamamladık. Başvurular 12 kamu kurumu tarafından analiz edildi. başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimiz gelir, başarı ve sosyal durum kriterleri esas alınarak puanlama ile tespit edildiler. Yine bu kriterler gelir, başarı, sosyal durum esas alınarak sıralama ortaya kondu. Oluşan sıralama ile öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın bakanlık yurdundan başlamak suretiyle yurtlara yerleştirmeleri gerçekleştirildi.

Yıllık bazda en yüksek talebi almış olmamıza rağmen birinci faz yerleştirmemizde tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını gerçekleştirdik. Birinci faz ilk yerleştirmemizde yüzde 80'lik rekor bir karşılama oranına imza attık.

Yurtlarımız dünyanın en güçlü alt yapısı. 36 ülkenin nüfusundan daha fazla kapasiteye sahip bir alt yapımız var. Birinci faz sonrası 3 faz daha faz. Bugün itibarıyla 2. faz çalışmalarına başlayacağız. Hiç kimse ne ailelerimiz ne gençler endişe etmesinler. Onları bu ortamlarla buluşturma adına çalışmalarımızı faz faz sizlere sonuçları paylaşacağım.

Yedek yerleştirmelerimiz devam edecek. İlk fazda 41 il tamamıyla yerleşimi bitirdik, tüm arkadaşlarımızı yerleştirdik. Bu sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. Bunların dışında 10 ilimizde erkek, 4 ilimizde de kız öğrencilerimizin tamamı yedeksiz şekilde yerleştiler. .