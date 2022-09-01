2022 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru hangi güne kadar? KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim başvuru detayları

Kamu personel adaylarının katılım gösterdiği KPSS’de tarihler geçtiğimiz günlerde güncellenerek açıklandı. KPSS ortaöğretim başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu ne zamana kadar? KPSS ortaöğretim başvuru son gün ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti kaç TL? İşte detaylar…