2022 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti ne kadar? KPSS ortaöğretim başvuru hangi güne kadar? KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS ortaöğretim başvuru detayları
Kamu personel adaylarının katılım gösterdiği KPSS’de tarihler geçtiğimiz günlerde güncellenerek açıklandı. KPSS ortaöğretim başvuruları bugün itibariyle başladı. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu ne zamana kadar? KPSS ortaöğretim başvuru son gün ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru ücreti kaç TL? İşte detaylar…
2022-09-01 16:13:50
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihi bugün itibariyle başladı. Sınava katılacak olan adaylar 1 Eylül (bugün) itibariyle ÖSYM'nin web sitesi üzerinden 2022 ortaöğretim KPSS başvurusu yapabilecekler.
KPSS ortaöğretim başvuru son gün ne zaman?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre başvurular bugün itibariyle başladı. KPSS ortaöğretim başvuruları 1 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav takviminde yer alan bilgilere göre 2022 KPSS ortaöğretim başvurusu 13 Eylül Salı gününe kadar sürecek.
2022 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 (Pazar günü) tarihinde yapılacak.
KPSS başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM'nin yayınladığı KPSS ortaöğretim kılavuzunda yer alan bilgilere göre KPSS başvuru ücreti 115 lira olarak belirlendi.
KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır?
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ortaöğretim sınavına başvuru ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden gerçekleşecek. Ödemeler başvuru sırasında internet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ sayfasından işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
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