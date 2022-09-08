2022 KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama | KPSS ön lisans giriş belgesi | KPSS ön lisans sınav saati

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS ön lisans giriş belgesi yayınlandı mı merak ediyorlar. Peki KPSS ön lisans giriş belgesi nereden erişilir? KPSS ön lisans sınav yeri açıklandı mı? 2022 KPSS ön lisans konuları neler? KPSS ön lisans puan hesaplama nasıl yapılır? İşte detaylar…

KPSS ön lisans sınav giriş belgesiyle ilgili son dakika ÖSYM açıklamasını adaylar araştırıyor. 3-24 Ağustos tarihlerinde başvuruları tamamlanan 2022 KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim'de yapılacak. Peki 2022 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı? KPSS ön lisans sınav yeri sorgulama nasıl yapılır? 2022 KPSS ön lisans konu dağılımı nasıl? KPSS ön lisans ne zaman açıklanır?

KPSS ön lisans sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, KPSS ön lisans oturumu 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. KPSS ön lisans sınav saati 10:15 olarak belirlendi. KPSS ön lisans sınav süresi ise 130 dakika olacaktır.

2022 KPSS ön lisans sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

KPSS ön lisans sınav yerleri adaylar tarafından araştırılıyor. 2022 KPSS ön lisans sınav yerleri sorgulama için ÖSYM'nin AİS ekranını takip etmek gerekiyor. 2022 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri için henüz resmi açıklama gelmedi.

KPSS ön lisans sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS'ye girecek adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar girdikleri sınava ait KPSS Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

KPSS ön lisans puan hesaplama

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

2022 KPSS ön lisans ne zaman açıklanacak?

Adaylar 2022 KPSS ön lisans sınav sonuç tarihlerini de merak ediyor. 9 Ekim'de düzenlenecek olan KPSS önlisans sınavının sonuçları 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanması bekleniyor.

KPSS önlisans konu dağılımları

Genel Yetenek

Genel Yetenek bölümünde toplamda 3 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;

Türkçe 30 Soru

Matemati, Geometri 30 Soru

Genel Kültür

Genel Kültür bölümünde ise toplamda 4 dersten 60 soru sorulur. Soruların derslere göre dağılımı;