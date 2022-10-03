2022 KPSS ÖABT soru ve cevapları PDF indir | ÖABT soru - cevap kitapçığı | KPSS ÖABT sınav sonuç sorgulama

Geçtiğimiz günlerde 2022 KPSS ÖABT sınavı gerçekleştirildi. Sınava katılım gösteren öğretmen adayları KPSS ÖABT soru ve cevaplarına erişim sağlamak istiyorlar. KPSS ÖABT cevap anahtarı yayımlandı. Peki KPSS ÖABT soru – cevapları nereden indirilir? ÖABT soruları nereden öğrenilir? İşte KPSS ÖABT cevap anahtarı PDF indirme…

Geçtiğimiz günlerde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavının tamamlanmasından sonra alan bilgisi sınavları da yapıldı. Bu pazar ise öğretmen adaylarının heyecanla hazırlandığı KPSS ÖABT sınavı düzenlendi. İki oturum halinde gerçekleştirilen KPSS ÖABT sınav soru ve cevapları için adaylar araştırma yapıyorlardı. Sınava katılan binlerce adayın merakla beklediği 2022 KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı.

Binlerce öğretmen adayının katılım gösterdiği 2022 KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Adaylar, KPSS ÖABT soru kitapçığı nereden, nasıl indirilir merak ediyorlar. İşte KPSS ÖABT cevap anahtarı PDF indirme linki…

2022 KPSS ÖABT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Geçtiğimiz Pazar günü düzenlenen 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından yayımlandı.

02 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

KPSS ÖABT sınav soru ve cevaplarına nereden ulaşılır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, KPSS ÖABT soru – cevaplarına erişim ile ilgili önemli bilgiler verildi. Bugün ÖABT soru ve cevaplarının yayımlandığını söyleyen ÖSYM açıklaması şu şekilde:

“Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 02 Ekim 2022 tarihinde saat 18.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 12 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.”

KPSS ÖABT sınav sonucu ne zaman açıklanır?

Pazar günü adayların katıldığı KPSS ÖABT sınav sonucu şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS ÖABT sınav sonuç tarihi belli mi?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2022-KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri; KPSS Lisans (Alan Bilgisi) , KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde adayların erişimine açılacak.

2022 KPSS ÖABT sınav sonuç sorgulama

Bu yıl düzenlenen KPSS ÖABT sınav sonucuna erişmek için adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından sorgulama yapılabilecektir. Bu yöntem ile KPSS ÖABT sınav sonuç sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir.

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