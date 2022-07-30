2022 KPSS ne zaman? KPSS sınavı hangi gün, saat kaçta? KPSS ne kadar sürüyor?

6 Haziran’da sonlanan KPSS lisans başvurularından sonra adaylar sınav tarihini merak ediyorlar. Peki KPSS sınavı hangi tarihte? KPSS hangi gün yapılacak? KPSS kaç saat sürüyor? İşte 2022 KPSS hakkında bilgiler…

Memur adayları için ÖSYM tarafından KPSS lisans sınavı giriş belgeleri internet üzerinden erişime açıldı. Sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan KPSS sınav tarihleri ve sınavın kaç saat süreceği milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Peki KPSS ne zaman, 2022 KPSS sınavı saat kaçta? İşte KPSS sınav takvimi…

KPSS giriş belgesi

31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

2022 KPSS ne zaman başlıyor? KPSS kaç saat sürüyor?

ÖSYM resmi internet sitesinde bulunan bilgilere göre, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı saat 10:15'te başlayacak. 10:00'dan sonra bina ve salonlara aday alınmayacak. Genel Kültür-Genel Yetenek sınavı 130 dakika sürecek ve sınav 12:25'te sona erecek. Tek oturumda gerçekleşen sınavda adaylara toplam 120 soru sorulacak.

Eğitim Bilimleri sınavı ise saat 14:45'te başlayacak. 14:30'dan sonra yine bina ve salonlara adaylar alınmayacak. Eğitim Bilimleri sınavı 16:25'te sona erecek. Sınavda 80 soru için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Alan bilgisi sınavı ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenirken; DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi) ise 27 Kasım tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS sınav tarihleri

2022-KPSS ön lisans tarihi

Sınav tarihi: 02.10.2022

Başvuru tarihi: 03.08.2022 - 15.08.2022

Sonuç açıklama tarihi: 27.10.2022

2022-KPSS ortaöğretim tarihi

Sınav tarihi: 06.11.2022

Başvuru tarihi: 01.09.2022 - 13.09.2022

Sonuç açıklama tarihi: 01.12.2022

2022-KPSS lisans(alan bilgisi) 1. Gün

Sınav tarihi: 06.08.2022

Sonuç açıklama tarihi: 02.09.2022

2022-KPSS lisans (alan bilgisi) 2. Gün

Sınav tarihi: 07.08.2022

Sonuç açıklama tarihi: 02.09.2022

2022-KPSS lisans öğretmenlik alan bilgisi (öabt)

Sınav tarihi: 14.08.2022

Sonuç açıklama tarihi: 02.09.2022

2022-KPSS din hizmetleri alan bilgisi (dhbt)

Sınav tarihi: 27.11.2022

Başvuru tarihi: 07.10.2022 - 17.10.2022

Sonuç açıklama tarihi: 16.12.2022



.