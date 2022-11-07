2022 KPSS Lise soruları-cevapları PDF indir | Sonuçlar ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim soru kitapçığı-cevap anahtarı

KPSS'nin ortaöğretim oturumu 6 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı. Sınavın ardından 2022 KPSS Lise soruları-cevapları PDF indir çıktı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim soru kitapçığı-cevap anahtarı açıklandı mı? soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Meraklı bekleyişi sona erdirecek duyuru ÖSYM tarafından yapıldı.

2022 KPSS Lise soruları-cevapları PDF indir | KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim soru kitapçığı-cevap anahtarı açıklandı mı? soruları 2022 KPSS ortaöğreim (lise) sınavına giren binlerce kişi tarafından soruluyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlanan duyuru ise meraklı bekleiyişi sona erdirdi.

2022 KPSS Lise soruları-cevapları PDF indir

Yüz binlerce kişinin katıldığı 2022 lise KPSS sınavının soruları ve cevapları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2022 ortaöğretim KPSS sınavı 6 Kasım'da tamamlandı. 6 Kasım 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayan sınav 130 dakika sürdü. Sınavın ardından adaylar soruların ve cevappların açıklanmasını büyük bir heyecanla beklemeye başladı. KPSS soruları ve cevaplarına yukarıdaki bağlatıdan ulaşabilirsiniz.

KPSS ortaöğretim soru kitapçığı-cevap anahtarı

6 Kasım'da yapılan KPSS ortaöğretim sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yayınlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada

''06 Kasım 2022 tarihinde uygulanan KPSS Ortaöğretim Sınavına ait (2022-KPSS Ortaöğretim) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 06 Kasım 2022 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 16 Kasım 2022 tarihinde 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.'' denildi.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Kasım Pazar günü ülkenin her ilinde yapılan KPSS ortaöğretim (lise) sınavına yüz binlerce kişi katıldı. Memur olmak için sınavda ter döken adaylar sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. KPSS sınav sonuçları 1 Aralık Perşembe günü açıklanacak.