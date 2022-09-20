KOMEK ve ASEM'de güz dönemi kayıtları başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Kursları ile Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri güz dönemi kayıtları 20 Eylül-3 Ekim tarihleri ​​arasında elektronik ortamda yapılacak. Peki, 2022 KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK başvurusu nasıl yapılır? İşte KOMEK kayıtları ile ilgili detaylar.

KOMEK 2022-2023 kursu başvuruları başlamıştır. Vatandaşlar Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'nun detaylarını merak ediyor. 20 Eylül itibariyle başlayan kayıtların ne zaman biteceğini de merak edenler arasında. Peki KOMEK 2022 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kaydı için nasıl başvurulur? Detaylar burada...

2022 KOMEK kayıtları başladı mı?

KOMEK Konya güz dönemi kayıt başvuruları 20 Eylül itibariyle başlamıştır. Kayıtlar 3 Ekim'e kadar devam edecektir.

KOMEK başvurusu nasıl yapılır?

Konya merkez ve ilçelerinde 73 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Kursları web sitesi üzerinden yapılacaktır. www.konya.bel.tr ve www.komek.org.tr adreslerinden yapılabilecek.

Komek 2022 kursunun dersleri 10 Ekim'de başlayacak. Dersler güz döneminde 29 Ocak'a kadar devam edecek. .