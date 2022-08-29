2022 iptal olan KPSS ne zaman? Yeni KPSS tarihi ne zaman? KPSS tarihi belli oldu mu?

2022 iptal olan KPSS ne zaman? Binlerce adayın girdiği KPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Peki ama ön lisans tarihi ve sınav ücreti açıklaması yapıldı mı? KPSS sınav yeri değişikliği nereden yapılır? İşte merak edilen yeni KPSS hakkında detaylar...

Binlerce adayın girdiği KPSS'nin yeni tarihi açıklandı. Peki ama ön lisans tarihi ve sınav ücreti açıklaması yapıldı mı? KPSS sınav yeri değişikliği nereden yapılır? İşte merak edilen yeni KPSS hakkında detaylar...

2022 iptal olan KPSS ne zaman?

İptal edilen KPSS için ÖSYM açıklama yaptı. Açıklamaya göre;

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT'nin 2 Ekim 2022 tarihinde, yapılacak.

KPSS iptal edilen sınav ücreti

ÖSYM başkanının görevden alınmasının ardından sosyal medyada büyük tepkiler yazıldı. Öğrenciler emekleri ve paralarının çöpe gittiğini savundu. ÖSYM tarafından konuyla ilgili özür dilendi ve öğrencilerin yeni bir ücret ödenmeyeceği açıklandı.

KPSS Ön lisans tarihi ne zaman?

KPSS Ön lisans tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Açıklamada;

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde,

18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavının (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,

13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavının (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

Sınav yeri değişikliği nereden yapılır?

Adaylar sınav yeri değişikliğini, ÖSYM sitesi AİS üzerinden yapmaları gerekiyor. Değişikliklerin onayına bakılarak, sınav yeri teyit edilmelidir.