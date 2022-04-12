DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
NATO’nun doğu kanadında kritik gelişme
Kuzugöbeği mantarı nedir? Kuzugöbeği mantarı nerede yetişir? Kuzugöbeği mantarı faydaları nelerdir
Hatay iftar çadırı 2022 | Hatay'da iftar çadırı nerede var? Hatay iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi mahallede kuruldu?
Aylan Tantuni, Lezzetini Yurt Dışına Taşıyor
Hastane kaçta açılır, kaçta kapanır? Hastaneler kaçta öğle arasına giriyor? Hastane saatleri
ABD Mart enflasyonu kaç? ABD'de yıllık enflasyon kaç oldu? ABD EFE-TÜFE oranı yüzde kaç?
5 milyon dolarlık Türk somonu ihraç edildi
Kan yutmak orucu bozar mı? Kan yutarsan oruç bozulur mu? Diş kanaması orucu bozar mı?
New York metrosunda silahlı saldırı; en az 5 ölü
Yunanistan'dan doğal gaz açıklaması
A Milli Erkek Basketbol takımı Başantrenörü Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman Anadolu Efes'ten ayrıldı mı ?
Kinder kimin? Kinder sürpriz yumurta hangi ülkeye ait? Kinder yumurta neden ve ne zaman üretildi?
Vip Tower En İyi Çıkış Yapan İnşaat Firması ödülünün sahibi oldu
Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı artıyor; Türkiye birinci

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

BURSA

19:46

04:55
19:46
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:30

04:40
19:30
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:13

04:24
19:13
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:56

04:07
18:56
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:44

04:03
18:44
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:47:00

İftar vakti

ANKARA

19:30

04:40
SAHUR
19:30
İFTAR

TIMETURK / EĞİTİM / 2022 İlahiyat taban puanı kaç?

2022 İlahiyat taban puanı kaç?

YKS başvuru sürecinin tamamlayan öğrenciler, YKS sınav tarihlerini beklerken hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. İlahiyat okumak isteyen öğrenci adayları bölümün taban puanlarını merak etmekte. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık ilahiyat bölümlerinin taban puanları kaç?

3 Saat Önce
2022-04-12 15:30:02
2022 İlahiyat taban puanı kaç?

18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. YKS taban puanları birçok öğrencinin gündeminde bulunmakta. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de adayların tercih etmek istediği ilahiyat bölümü. İşte ilahiyat bölümünün taban puanları…

İlahiyat bölümü taban puanları 2 yıllık

1_109

İlahiyat bölümü taban puanları 4 yıllık

2_109

3_102

4_80

5_27

6_14

7_6

8_4 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş