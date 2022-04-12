2022 İlahiyat taban puanı kaç?

YKS başvuru sürecinin tamamlayan öğrenciler, YKS sınav tarihlerini beklerken hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını arama motorlarında araştırmaya başladı. İlahiyat okumak isteyen öğrenci adayları bölümün taban puanlarını merak etmekte. Peki, 2 yıllık ve 4 yıllık ilahiyat bölümlerinin taban puanları kaç?

18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. YKS taban puanları birçok öğrencinin gündeminde bulunmakta. Bu bölümler arasında en çok araştırılanlardan biri de adayların tercih etmek istediği ilahiyat bölümü. İşte ilahiyat bölümünün taban puanları…

İlahiyat bölümü taban puanları 2 yıllık

İlahiyat bölümü taban puanları 4 yıllık

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