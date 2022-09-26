2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB İstanbul Senin uygulaması burs başvurusu nasıl yapılır? Uygulama olmadan İBB bursuna başvuru yapılır mı? Akıllı telefonu olmayanlar İBB burs başvurusu yapamayacak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı için de ihtiyaç sahiplerine üniversite bursu veriyor. Ancak bu sene İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacak. Peki İstanbul Senin Uygulaması ile İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB İstanbul Senin uygulaması burs başvurusu nasıl yapılır? Uygulama olmadan İBB bursuna başvuru yapılır mı? Akıllı telefonu olmayanlar İBB burs başvurusu yapamayacak mı? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılı için de ihtiyaç sahiplerine üniversite bursu veriyor. Ancak bu sene İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacak. Peki İstanbul Senin Uygulaması ile İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul'da ikamet eden ve İstanbul'da üniversite okuyan öğrenciler merakla İBB burs başvurularının başlamasını bekliyordu. İBB Genç Üniversiteli burslarına başvurular 26 Eylül Pazartesi günü başladı. Geçtiğimiz senelere göre başvurular biraz farklı yoldan yapılıyor. Öncelikli olarak İBB bursuna başvurmak isteyenlerden İstanbul Senin uygulamasını telefonlarına indirmeleri gerekiyor. Ardından uygulamaya giriş yapan öğrenciler buradan İBB burs başvurularını yapabiliyor. 2022-2022 İBB Genç Üniversiteli burs başvurularını yapamayanlar 2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır? İBB İstanbul Senin uygulaması burs başvurusu nasıl yapılır? Uygulama olmadan İBB bursuna başvuru yapılır mı? sorularına yanıt aramaya başladı.

2022 İBB burs başvurusu nasıl yapılır?

2022-2023 eğitim öğretim yılında İBB binlerce öğrenciye burs desteği sağlamaya devam ediyor. İBB burs başvuru yöntemi bu sene değişti. İBB burslarına başvurular bundan böyle İstanbul Senn uygulaması üzerinden yapılıyor. İstanbul Senin uygulamasını telefonuna indiren öğrenciler TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra İBB Genç Üniversiteli burs başvuruşarını tamamlayabilecek.

İBB İstanbul Senin uygulaması burs başvurusu nasıl yapılır?

İBB burslarına bsaşvuruların başlaması uzun zamandır dört gözle bekleniyordu. İBB burs başvuruları 26 Eylül'de başladı. Başvuruların 16 Ekim'e kadar devam etmesi bekleniyor. İBB burs başvurusu için aşağıdaki bağlatılardan İstanbul Senin uygulamasını yüklemek gerekiyor. Yüklenen uygulamalar üzerinden İBB Genç Üniversiteli burslarına başvuru yapılıyor.

İstanbul Senin Uygulaması Android İNDİR

İstanbul Senin Uygulaması İOS İNDİR

Uygulama olmadan İBB bursuna başvuru yapılır mı?

İstanbul Senin uygulamasını telefonuna yükleyemeyenler, telefonu eski olanlar ve akıılı telefon kullanmayan üniversite öğrencileri İBB burslarına nasıl başvuru yapacaklarını merak ediyor. Konuya dair İBB'den bir açıklama gelmesi bekleniyor. Genç Üniversiteli Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi 26 Eylül - 16 Ekim tarihleri arasında İstanbul Senin mobil uygulamamız üzerinden dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz.

İBB Genç Üniversiteli bursuna kimler başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB bursuna kimler başvuramaz?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamaz.

İstenilecek Belgeler neler?

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.