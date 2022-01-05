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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 hemşirelik taban puanları kaç?

2022 hemşirelik taban puanları kaç?

2022 yılıyla beraber üniversite taban puanları gündem konusu haline geldi. Öğrenci adayları hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Sağlık alanında meslek sahibi olmak isteyen adaylar hemşirelik taban puanlarını merak ediyor. Peki, 2022 yılı hemşirelik taban puanları ve kontenjan sayıları kaç?

44 Dakika Önce
2022-01-05 18:43:00
2022 hemşirelik taban puanları kaç?

Öğrenciler hedefledikleri üniversite için her yıl YKS sınavına girmektedir. YKS sınavında başarılı olan öğrenciler ise öğrenim görmek istedikleri üniversitelerin şartlarını merak etmekte. Hedeflenen üniversiteye girebilmek için o üniversitenin taban puanını karşılamak gerekiyor. Taban puanını karşılayan öğrencilerse üniversite de açık kontenjan bulunuyorsa üniversiteye girebiliyor. Hemşirelik alanında üniversite okumak isteyen öğrenci adayları, üniversitelere ait taban ve kontenjan sıralamasını araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Hemşirelik üniversitelerinin taban ve kontenjan sayıları kaç 2022?

Üniversite

Bölüm Adı

Puan
Türü

Kont.

Puan

Sıralama

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

30

379,27

61680

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

376,79

64020

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

9

371,38

69279

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)

Hemşirelik (İngilizce)

SAY

20

370,20

70385

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

200

367,00

73658

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

5

363,57

77192

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

358,43

82488

Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

180

354,20

87196

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

210

349,53

92467

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

12

348,81

93309

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

15

346,98

95421

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

7

344,38

98595

Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

220

341,72

101780

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

341,69

101809

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

280

337,53

106846

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

11

336,92

107586

Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

220

333,92

111339

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

333,76

111524

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

13

331,05

115049

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

220

330,06

116356

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

130

329,26

117458

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

327,53

119855

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

327,45

119980

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

110

327,34

120124

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

11

327,23

120275

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

200

327,21

120314

Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

130

326,00

121968

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

325,97

122010

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

8

323,99

124776

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

Hemşirelik (Ankara)

SAY

150

323,21

125906

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

323,12

126044

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

6

321,49

128374

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

321,27

128672

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

8

320,98

129109

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

320,88

129273

Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

8

320,84

129337

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

14

320,58

129687

Mersin Üniversitesi (Mersin) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

180

320,52

129774

Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

9

320,47

129839

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

6

320,37

130003

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

10

320,35

130029

Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

6

319,60

131218

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

319,09

131943

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

14

318,91

132195

Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

318,73

132482

İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

317,73

133912

İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

200

316,18

136279

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

7

315,98

136578

Sakarya Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

130

315,38

137552

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

315,05

138032

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

9

314,85

138302

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

314,70

138538

Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

70

314,60

138703

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

120

314,27

139203

Gaziantep Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

200

314,04

139575

Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

200

313,97

139688

İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

9

313,47

140487

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

9

313,09

141078

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

130

310,64

145088

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

8

310,47

145390

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

310,28

145704

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

310,23

145796

Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

10

309,90

146330

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

8

309,28

147342

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

9

309,00

147760

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

10

308,78

148156

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

180

308,48

148646

İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

308,35

148896

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

308,24

149063

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

307,97

149534

İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

11

307,82

149778

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

11

307,43

150459

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

75

307,20

150810

Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

130

306,99

151198

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

306,54

151953

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

15

306,41

152182

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

6

306,02

152839

Batman Üniversitesi (Batman) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

70

305,86

153089

İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

11

305,67

153460

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

305,52

153747

Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

120

305,38

154000

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

9

304,93

154762

Adıyaman Üniversitesi (Adıyaman) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

304,73

155095

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

230

304,71

155127

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (Malatya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

40

304,37

155798

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

7

303,84

156728

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

15

303,84

156739

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

15

303,65

157049

Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

303,61

157127

Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

303,43

157426

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

303,39

157495

İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

5

302,28

159442

Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

302,02

159870

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

155

301,60

160614

Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

9

301,51

160786

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

180

301,49

160810

Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

40

301,17

161404

İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

300,94

161809

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

140

299,84

163833

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Osmaniye) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

299,84

163848

Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Gaziantep) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

298,96

165458

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

298,76

165810

Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

298,60

166134

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

6

298,35

166609

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

297,78

167728

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

170

297,76

167763

Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

70

297,62

168047

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

115

297,53

168207

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

130

297,34

168544

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

10

297,13

168906

İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

6

296,99

169158

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Nevşehir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

296,69

169748

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

120

296,24

170627

Amasya Üniversitesi (Amasya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

295,73

171639

Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

295,63

171855

Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

295,19

172657

Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

295,12

172806

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

120

294,67

173693

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

70

294,09

174836

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

9

293,97

175094

İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

6

293,56

175902

İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

6

293,06

176841

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

250

292,84

177309

Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

292,47

178073

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

292,47

178085

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

9

292,07

178910

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

110

291,89

179284

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

13

291,89

179300

Uşak Üniversitesi (Uşak) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

291,54

179982

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

10

291,54

179991

Bitlis Eren Üniversitesi (Bitlis) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

75

291,44

180192

Düzce Üniversitesi (Düzce) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

170

290,91

181210

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

290,80

181413

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

290,80

181419

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

290,63

181764

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

290,40

182217

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Bilecik) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

289,49

184100

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

289,23

184631

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

6

288,74

185647

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

150

288,65

185831

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Erzincan) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

288,46

186240

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

9

287,53

188098

Muş Alparslan Üniversitesi (Muş) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

287,32

188562

Giresun Üniversitesi (Giresun) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

110

287,25

188724

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

287,05

189193

Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

286,97

189367

Bartın Üniversitesi (Bartın) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

65

286,54

190319

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Kilis) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

286,37

190679

Sinop Üniversitesi (Sinop) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

286,06

191367

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

285,65

192261

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

80

285,53

192512

Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

285,44

192745

Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

285,29

193076

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

85

285,23

193202

Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

285,23

193213

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

14

284,72

194359

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet)

Hemşirelik (İngilizce)

SAY

50

284,08

195845

Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

284,00

196010

Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet)

Hemşirelik (İÖ)

SAY

80

283,87

196305

Artvin Çoruh Üniversitesi (Artvin) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

85

283,82

196421

Gümüşhane Üniversitesi (Gümüşhane) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

90

283,23

197773

Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

283,03

198200

Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

282,72

198883

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet)

Hemşirelik (İÖ)

SAY

60

282,68

198969

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

100

282,16

200158

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

281,84

200864

Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

160

281,82

200903

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet)

Hemşirelik (İÖ)

SAY

60

281,59

201427

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

68

279,92

205269

Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet)

Hemşirelik

SAY

60

279,86

205419

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

12

279,70

205797

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

25

277,89

210123

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

13

277,85

210200

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

17

276,37

213861

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

10

274,79

217821

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

47

274,42

218764

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

6

273,49

221026

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

13

271,55

225929

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (Burslu)

SAY

16

270,26

229311

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

8

270,19

229485

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

9

268,00

235209

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

42

266,13

240514

Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

51

265,44

242549

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

68

265,15

243387

Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

32

265,09

243550

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

51

262,37

251474

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

27

259,64

259906

Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

42

258,20

264460

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)

Hemşirelik (İngilizce) (Burslu)

SAY

25

257,55

266522

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

57

256,65

269403

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

51

256,54

269731

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

37

255,01

274843

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

51

253,15

281023

Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

23

252,37

283767

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

62

251,56

286563

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

5

251,03

288458

İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

25

249,54

293833

Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

34

249,23

294961

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

29

246,47

305097

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

68

245,98

306927

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

46

245,96

307013

İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

68

244,40

312917

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

2

244,32

313202

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

60

243,64

315916

İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

71

242,88

318852

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

68

242,41

320627

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)

SAY

25

241,58

324050

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

60

240,06

330363

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

51

237,98

339050

Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

51

236,74

344304

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

34

236,33

346071

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

37

236,21

346602

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

55

235,93

347756

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

21

235,28

350498

İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

48

235,16

350955

İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

59

234,99

351662

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

59

234,75

352649

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

34

234,08

355357

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

43

233,96

355841

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

68

233,60

357201

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

83

233,03

359493

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

76

231,28

365907

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli)

SAY

49

231,11

366462

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)

SAY

4

231,01

366752

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

53

230,77

367537

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

80

229,88

370116

İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

34

228,17

374568

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

34

226,94

377125

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

50

226,80

377393

İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

34

226,76

377472

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

17

226,33

378239

İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

51

225,93

378895

İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

34

225,27

379848

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)

SAY

17

224,44

380848

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

24

224,36

380940

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

51

224,11

381227

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

34

223,94

381409

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

13

223,61

381791

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

20

222,94

382394

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

34

222,27

382933

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

66

222,27

382935

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

40

220,76

383883

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

15

219,82

384401

İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

9

219,72

384453

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)

SAY

8

219,44

384578

Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

34

218,84

384859

Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

42

218,77

384892

İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

59

218,64

384956

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

5

217,75

385276

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

27

210,39

387744

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

29

207,86

388618

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

39

207,71

388673

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

29

207,41

388790

İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

38

205,34

389377

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

32

204,16

389641

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

10

203,51

389749

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%25 İndirimli)

SAY

56

203,17

389822

İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

60

202,71

389888

Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (%50 İndirimli)

SAY

72

200,37

390072

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

1

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

10

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

10

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC)

Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli)

SAY

25

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC)

Hemşirelik (Ücretli)

SAY

17

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf)

Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli)

SAY

14

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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