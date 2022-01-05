2022 hemşirelik taban puanları kaç?

2022 yılıyla beraber üniversite taban puanları gündem konusu haline geldi. Öğrenci adayları hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Sağlık alanında meslek sahibi olmak isteyen adaylar hemşirelik taban puanlarını merak ediyor. Peki, 2022 yılı hemşirelik taban puanları ve kontenjan sayıları kaç?