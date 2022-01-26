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2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS nedir?

EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi.

22 Dakika Önce
2022-01-26 20:54:56
2022 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS nedir?

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yok. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. EKPSS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

EKPSS NEDİR?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sistemidir. .

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