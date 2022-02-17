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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı 2022 | EKPSS sorgulama ekranı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı 2022 | EKPSS sorgulama ekranı

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı | Engelli memur atama sonuçlarını bekleyen binlerce aday sonuçlara nereden bakılacağını araştırıyor. AİS ekranı üzerinden sorgulamanın yapılacağı EKPSS Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı sonrası gerçekleşen kura sonucu ile birlikte öğreniliyor. İşte EKPSS sorgulama ekranı ve detaylar...

22 Dakika Önce
2022-02-17 17:40:23
2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı 2022 | EKPSS sorgulama ekranı

Engelli memur atama sonuçlarını bekleyen binlerce aday sonuçlara nereden bakılacağını araştırıyor. AİS ekranı üzerinden sorgulamanın yapılacağı EKPSS Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı sonrası gerçekleşen kura sonucu ile birlikte öğreniliyor. İşte detaylar...

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı

05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında yayımlanan 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

EKPSS sorgulama ekranı

Sorgulama yapmak isteyen adaylar https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlara bakabilir. Sorgulama ekranına erişmekiçin TIKLAYINIZ...

EKPSS nedir?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır. .

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