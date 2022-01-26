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2022-DİB-MBSTS başvuruları başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı

1 Saat Önce
2022-01-26 00:09:31
2022-DİB-MBSTS başvuruları başladı

2022-DİB-MBSTS Başvurularının Alınması

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 25 Ocak - 02 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-DİB-MBSTS kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-DİB-MBSTS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

DİB-MBSTS: Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

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