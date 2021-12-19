2022 DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı tarihi

2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi önlisans öğrencilerinin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milyonlarca önlisans öğrencisi lisansa geçiş yapmak için DGS'de ter dökecek. Peki ama 2022 DGS ne zaman? İşte detaylar...