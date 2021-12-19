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2022 DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı tarihi

2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi önlisans öğrencilerinin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Milyonlarca önlisans öğrencisi lisansa geçiş yapmak için DGS'de ter dökecek. Peki ama 2022 DGS ne zaman? İşte detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-19 00:08:02
2022 DGS sınavı ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı tarihi

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. ÖSYM, DGS takvimini yayımladı.

2022 DGS sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

DGS başvuruları 13 - 23 Mayıs 2022 arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 31Mayıs 2022 olarak belirlendi.

YKS Tarihleri

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran,

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran.

YDS Tarihleri

YDS/1: 10 Nisan,

YDS/2: 23 Ekim,

YÖKDİL/1: 13 Mart,

YÖKDİL/2: 28 Ağustos,

Ayrıca 13 Adet e-YDS ve 1 adet e-YÖKDİL uygulanacak.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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