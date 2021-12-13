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2022 DGS ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi

ÖSYM takvimi yayınlandı. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık fakülteye tamamlamak için DGS'ye başvuruyor. Peki ama 2022 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman yapılıyor? DGS tarihleri...

53 Dakika Önce
2021-12-13 16:06:32
2022 DGS ne zaman? 2022 Dikey Geçiş Sınavı tarihi

ÖSYM takvimi yayınlandı. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık fakülteye tamamlamak için DGS'ye başvuruyor. Peki ama 2022 DGS ne zaman? DGS başvuruları ne zaman yapılıyor? DGS tarihleri...

2022 DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak.

DGS başvuruları 13 - 23 Mayıs 2022 arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 31Mayıs 2022 olarak belirlendi.

DGS Nedir?

DGS'nin açılımı dikey geçiş sınavıdır. ÖSYM'nin ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için düzenlenir. Dikey geçiş sınavıyla ön lisans programlarından mezun olan kişilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapma olasılığı vardır. Dikey geçiş sınavı, ÖSYM tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos aylarında yapılır.

DGS sınavının amacı, sözel ve sayısal içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesidir çünkü lisans öğretiminde başarının en önemli anahtarlı bu sayısal ve sözel becerilerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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