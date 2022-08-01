2022 DGS açıklandı mı? DGS sonuçları belli mi? DGS sınav sonuç ekranı
DGS 2022 sonuçları belli oldu mu? DGS sonuç ekranına nereden ulaşılabilir? DGS açıklandı mı? İşte DGS sonuçları ile ilgili detaylar…
2022-08-01 14:52:14
Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarını bitiren öğrenciler, lisans programı da okumak için ÖSYM tarafından düzenlenen DGS sınavına girdi.
Sınava giren öğrenciler için heyecanlı sonuç günleri geldi. 2022 DGS sınav sonuçlarına göre tercih yapacak öğrenciler “DGS sonuçları açıklandı mı? 2022 DGS sonuçları ne zaman belli olacak? DGS sınav sonuç ekranı nerede?” sorularını soruyorlar.
2022 DGS sınav sonuç tarihi
2022 DGS sonuçları 12 Ağustos 2022 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM AİS giriş bilgileri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşacak.
Adaylara herhangi bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
- a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
- b) Ön lisans başarı puanı
- c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.
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