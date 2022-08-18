2022 Bahçeşehir Koleji Fiyatları Nedir? Doğa Koleji Fiyat Listesi
2022 Doğa koleji fiyatları ne? Doğa koleji kimlere burs imkânı sağlıyor? 2002 Yılından beridir binlerce öğrenciye eğitim imkânı sağlayan özel okullardan Doğa Koleji birçok ilde eğitim sunmakta. Doğa Koleji kampüsleri başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde bulunmakta. Doğa koleji fiyat listesi hakkında ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-08-18 20:18:10
Doğa Koleji Anaokulu ve Lise Fiyatları
|
Kampüs
|
Anaokulu 3-4 Yaş
|
Lise 9-10. Sınıf
|
Acıbadem Kampüsü
|
70.000 + KDV
|
90.000 + KDV
|
Atakent Kampüsü
|
64.000 + KDV
|
77.000 + KDV
|
Ataşehir 1 Kampüsü
|
70.000 + KDV
|
90.000 + KDV
|
Ataşehir 2 Kampüsü
|
70.000 + KDV
|
90.000 + KDV
2022 Doğa Koleji Fiyatları Nedir?
- Acıbadem Fen ve Teknoloji Lisesi Hazırlık ücreti 97.206 TL‘dir.
- Acarkent Kampüsünün fiyatı 60.622 TL ile 89.661 TL arası değişmektedir.
- Kocaeli Yahyakaptan Fen ve Teknoloji Lisesi: 73.078 Lira
- Alanya Kampüsü Fen Lisesi kayıt ücreti 44.019 TL-59.435 Liradır.
- Ankara Batıkent Kampüsü Bir yıllık kayıt ücreti 49.033 TL-65.200 TL aralığındadır.
- Ankara Keçiören Hazırlık fiyatı 40.033 TL-65.200 Lira
- Çanakkale Kampüsü Yemek ücretleri haricinde lise fiyatı 23.900 TL-42.205 TL aralığında değişmektedir.
- Eskişehir Fen ve Teknoloji Lisesi 69.150 Liradır.
- İzmir Buca Fen Lisesi 82.156 TL'dir.
- Samsun Fen Lisesi 56.075 TL
- Zonguldak Ereğli Doğa Koleji kaç TL? 21.278 TL-40.824 Lira
- Zonguldak Ereğli Fen Lisesi ise 47.783 Liradır.
Doğa Koleji Kaç Puana Ne Kadar Burs Veriyor?
Doğa koleji kimlere burs veriyor? Türkiye'nin 51 ilinde 129 kampusu toplam 411 okulu bulunan Doğa Koleji, OYP'de 491 ve üzeri puan alan öğrencileri %100 burs ile ödüllendirmekte. Doğa Koleji, 481-490 arasında puan alan öğrencilere %80, 471-480 arası puan alan öğrencilere %60 ve 451-470 arası puan alan öğrencilere %50 burs imkânı sunan Türkiye'nin sayılı kolejlerdendir.
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