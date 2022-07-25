2022 AUGİS sınav ücretleri ne kadar? Açık Öğretim AUGİS görevli ücretleri kaç TL?

2022 yılı Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) sınav ücretleri merak ediliyor. “AUGİS sınav ücretleri ne kadar? AUGİS sınav ücretleri kaç TL?” sorusu soruluyor. İşte 2022 Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri…

Açıköğretim Fakültesi AUGİS sınav ücretleri açıklandı. 2022 Açıköğretim Fakültesi yaz sınav tarihi 13 Ağustos olarak belirlenerek, sınavda görev almak isteyen gözetmenlere verilecek ücret belli oldu. Bu kapsamda; "AUGİS sınav ücretleri ne kadar oldu, 2022 AUGİS sınav ücretleri kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. 2022 AUGİS sınav ücretleri 2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açılmıştır. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilirler. Anadolu Üniversitesi görevli ücretleri AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira Gözetmen: 170 lira .