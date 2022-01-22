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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 Ataması en fazla yapılan öğretmenlik bölümleri

2022 Ataması en fazla yapılan öğretmenlik bölümleri

15 bin sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları için detaylar MEB tarafından açıklandı. 15 bin öğretmenlik atama branş dağılımına göre en çok kontenjan 2175 ile sınıf öğretmenliğine verildi. 15 bin öğretmen ataması 31 Ocak’ta açıklanacak.

2 Saat Önce
2022-01-22 20:29:55
2022 Ataması en fazla yapılan öğretmenlik bölümleri

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.

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