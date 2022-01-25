2022 AÖL Kayıt Yenileme Ne Zaman Bitiyor? AÖL Kayıt Nasıl Yapılır?

Açık Lise yani AÖL öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri için tarihler MEB, AÖL iş takvimi ile belli oldu. Eğitim hayatına Açık Lise ile devam edenler AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini nasıl yapacak?

illi Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Liseyi açıktan okumak isteyen veya eğitimini açık lisede devam ettiren binlerde öğrenci kayıt tarihlerini araştırıyor. AÖL kayıtları ne zaman yapılacak?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 8 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar devam edeceğini duyurdu.

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AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- II. Dönem Sınavı Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ancak sınavın tarihi ile ilgili güncel bir duyuru yayınlanmadı.

AÖL SINAVI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK, NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi'nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı; Sınav Uygulama Takvimi'ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır.

Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi) .