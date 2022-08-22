2022 AÖF kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar?

AÖF online kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı ve 26 Ağustos Cuma günü sona erecek. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları için araştırma başladı. Kayıt yaptıracak adaylar “AÖF’e nasıl kayıt olurum ve ücreti ne kadar?” sorusuna cevap arıyor. AÖF kayıtları, e-Devlet şifresi ile kurumun resmi internet sitesinden yapılacaktır.