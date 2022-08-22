2022 AÖF kayıtları nasıl yapılır? AÖF kayıt ücretleri ne kadar?
AÖF online kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü başladı ve 26 Ağustos Cuma günü sona erecek. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları için araştırma başladı. Kayıt yaptıracak adaylar “AÖF’e nasıl kayıt olurum ve ücreti ne kadar?” sorusuna cevap arıyor. AÖF kayıtları, e-Devlet şifresi ile kurumun resmi internet sitesinden yapılacaktır.
2022-08-22 13:26:13
AÖF kayıtları başlamıştır. 22 Ağustos itibariyle YKS yeni kayıt, İkinci Üniversite, AnadoluYÖS öğrencileri kayıt yaptırabilecek. AÖF kayıtları elektronik ortamda online olarak yapılacaktır. İlk kez kayıt yaptıracak adayların ödemeleri gereken tutarlar kurumun resmi internet sitesinde yayınlanıyor. Kayıt yaptıracak olanlar "AÖF'e nasıl kayıt olurum ve ücreti ne kadar?" sorusuna cevap arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt işlemleri bilgileri.
2022 AÖF kayıtları nasıl yapılır?
AÖF online kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.
AÖF kayıtları "http://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak. Adayların başvuru yapabilmeleri için MEBBİS/YÖKSİS sisteminde eğitim bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.
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