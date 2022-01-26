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TIMETURK / EĞİTİM / 2022 ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?

2022 ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?

Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

46 Dakika Önce
2022-01-26 20:32:43
2022 ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?

2022 ALES/1 NE ZAMAN?

Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan'da gerçekleşecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. .

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