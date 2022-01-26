2022 ALES sınavı ne zaman? Başvurular ne zaman başlıyor?
Her yıl belirli dönemlerde gerçekleşen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
2022-01-26 20:32:43
2022 ALES/1 NE ZAMAN?
Bu yıl ALES/1 başvuruları 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sınav 17 Nisan'da gerçekleşecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler. .
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