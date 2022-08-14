2022 Aksaray Üniversitesinde Hangi Bölümler Var?
2022 Aksaray üniversitesinden hangi bölümler var? Aksaray üniversitesi lisans ve ön lisans bölümleri neler? 2022 Yılı Yükseköğretim Geçiş Sınavının ardından gözler üniversitelere çevrildi. Aksaray ilinde yer alan üniversitelerden Aksaray üniversitesinin bölümlerinin neler olduğu araştırılmakta. Sizler için bu konu hakkında soruları cevaplayacağız. İşte detaylar.
2022-08-14 23:25:02
Aksaray Üniversitesi Ön Lisans Bölümleri
- Adalet
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Aşçılık
- (Güzelyurt Meslek Yüksekokulu)
- Bahçe Tarımı
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Bankacılık ve Sigortacılık
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Bilgisayar Programcılığı
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Bitki Koruma
- (Güzelyurt Meslek Yüksekokulu)
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Çevre Koruma ve Kontrol
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Dış Ticaret
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Elektrik
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Elektronik Teknolojisi
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Gıda Teknolojisi
- (Güzelyurt Meslek Yüksekokulu)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- İnşaat Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Kimya Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- (Eskil Meslek Yüksekokulu)
- Lojistik
- (Eskil Meslek Yüksekokulu)
- Makine
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Makine
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Maliye
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Mekatronik
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- (Güzelyurt Meslek Yüksekokulu)
- Mimari Restorasyon
- (Güzelyurt Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Optisyenlik
- (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
- Otomotiv Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Özel Güvenlik ve Koruma
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Sosyal Güvenlik
- (Ortaköy Meslek Yüksekokulu)
- Süt ve Ürünleri Teknolojisi
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
- Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
- (Aksaray Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- (Güzelyurt Meslek Yüksekokulu)
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- (Aksaray Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu)
- Yaşlı Bakımı
- (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu)
Aksaray Üniversitesi Lisans Bölümleri
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Biyoloji
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Biyoteknoloji
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Felsefe
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- Gazetecilik
- (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
- (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- İktisat
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İslami İlimler
- (İslami İlimler Fakültesi)
- İslami İlimler (İÖ)
- (İslami İlimler Fakültesi)
- İslami İlimler (M.T.O.K.)
- (İslami İlimler Fakültesi)
- İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ)
- (İslami İlimler Fakültesi)
- İşletme
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Makine Mühendisliği
- (Mühendislik Fakültesi)
- Maliye
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Matematik
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık
- (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
- (Eğitim Fakültesi)
- Sağlık Yönetimi
- (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Sınıf Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- Sosyoloji
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tarih
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Tıp
- (Tıp Fakültesi)
- Turizm Rehberliği
- (Turizm Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı
- (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türkçe Öğretmenliği
- (Eğitim Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Veterinerlik
- (Veteriner Fakültesi)
- Yönetim Bilişim Sistemleri
- (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
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