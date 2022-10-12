2022-2023 Tablet başvurusu | MEB tablet nasıl alınır? Tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? Bu sene öğrencilere tablet verilecek mi?

2022-2023 Tablet başvurusu | 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile evlerinde tablet ve bilgisayarı olmayan öğrenciler MEB tablet nasıl alınır? Tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? Bu sene öğrencilere tablet verilecek mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kovid-19 pandemisi döneminde uzaktan eğitime geçen öğrencilere MEB tarafından tablet dağıtımı yapılmıştı. Yeni eğitim öğretim yılında aileler ve öğrenciler kendilerine ücretsiz tablet dağıtımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Günümüzde tablet, bilgisayar ve internet eğitimin olmazsa olmaz parçalarından. Evinde interneti ve tableti olmayanlar için devlet büyük bir proje başlatmış ve binlerce tableti ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz olarak dağıtmıştı. Pandemi döneminde tablet ve bilgisayarlara olan ihtiyaç kat ve kat artında yeni tablet dağıtımları yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı açıldı, öğrenciler ödevlerini ve derslerini zaman zaman tablet üzerinden yapmak zorunda kalıyor. Ancak evinde tablet olmayanlar ise MEB tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır? Bu sene öğrencilere tablet verilecek mi? sorularına yanıt arıyor.

2022-2023 Tablet başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz tablet desteği veriyor. İhtiuyaç sahibi olan aileler ve çocuklara yapılan tablet desteği ile öğrencilerim eğitim hayatında geride kalmasının önüne geçilmek isteniyor. 2022-2023 yılında tablet almak isteyenler Tablet başvurusu nereye yapılır? MEB ücretsiz tablet nasıl alınır? sorularına yanıt arıyor.

MEB tablet nasıl alınır?

İlkokul 1.sınıftan lise 12.sınıfa kadar tüm okul türlerinde ve sınıflarda MEB ihtiyacı olanlara tablet dağıtımı yapıyor. Tablet yardımı için herhangi bir başvuru yapmaya gerek yok. Tablet yardımı ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde yapılıyor.

Tablet başvurusu nereye, nasıl yapılır?

MEB tablet başvurusu için online bir başvuru platformu bulunmuyor. MEB ihtiyaç sahiplerine tableti kendisi ulaştırıyor. Ücretsiz tablet başvurusu için online bir platform bulunmuyor. Öğrencilerin gelir düzeyleri, akademik başarısı ve kaç kardeş olduğuna dair bilgiler MEB'e ulaştırılıyor ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin tablete ihtiyacı olup olmadığı öğreniliyor. Tablete ihtiyacı olan öğrenciler tabletine kavuşuyor. Eğer ihtiyaç sahibi olup da kendisine tablet ulaşmayan öğrenciler ve aileler durumu okul idaresine bildirebilir ve tablet isteyebilir. Ayrıca tablet ihtiyacı olup da kendisine tablet verilmeyen öğrenciler ve aileler il/ilçe MEM'lere başvuruda bulunabilirler.

Tablet başvurusu yapmaya gerek var mı?

MEB ücretsiz tablet için başvuru aranmıyor. MEB ihtiyaç sahibi öğrencilere ve ailelere tableti kendisi ulaştırıyor.

MEB ücretsiz tablet başvurusu kaçıncı sınıfta verilir?

İlkokul 1. sınıf ile 12. sınıf arasında eğitim gören ihtiyaç sahiplerine ücretsiz tablet yardımı MEB tarafından yapılır.

Tablet nedir?

Tablet bilgisayar veya sadece tablet, tek bir ünitede ekran devresi ve batarya bulunan bir mobil bilgisayardır. Tabletler parmak-kalem hareketlerini algılayabilen, fare ve klavye ile kombine edilebilen, kamera ve ivmeölçer gibi sensörlerle donatılan cihazlardır. Temel özellikleri kontrol edebilmek amacıyla ekstra fiziksel tuşlar içerebilir. İçerdiği sanal klavye eklentisi ile kullanılır.

7 inç veya daha büyük ekrana sahip cihazlar tablet olarak nitelendirilebilir. Akıllı telefonlardan ve phabletlerden daha büyüktürler.

20. yüzyıl içerisinde geliştirilmeye başlanan tabletler 2010 yılından itibaren popüler olmuş ve minibook adı verilen küçük boyutlu dizüstü bilgisayarların yerini almıştır.