2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri | KYK burs başvurusu bitti mi? 17 Kasım KYK burs ve kredi başvurusu saat kaça kadar?

2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri | YKS üniversite ve DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve kredi başvurularına çevrilmişti. Aylardır beklenen duyuru nihayet geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada (GSB) burs ve öğrenim kredisi başvurularının 15 Kasım'da başladığını açıkladı. Başvuru sürecinin 2 gün olması öğrencileri telaşlandırdı. KYK burs başvurusu bitti mi, 17 Kasım KYK burs ve kredi başvurusu saat kaça kadar sürecek gibi sorular üniversite öğrencileri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İşte KYK burs ve kredi başvuru sürecine ilişkin detaylar...

Milyonlarca üniversite öğrencisi 2022-2023 yılı KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyordu. Beklenen açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi Kasapoğlu açıklamasında KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin başladığını açıkladı. Başvurular 15 Kasım'dan itibaren alınıyor. Başvuru sürecinin 2 gün olacağı açıklanmıştı. KYK burs ve krediye başvurmak isteyen adaylar ellerini çabuk tutması öneriliyor.

KYK burs başvurusu bitti mi?

KYK burs başvurusu 15 Kasım'da başladı. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr/kyk-krediburs-basvurusu adresi üzerinden e-devlet'ten yapabilecek. Başvuru için son gün ise 17 Kasım.

17 Kasım KYK burs ve kredi başvurusu saat kaça kadar?

Burs ve kredi başvuruları 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapılabilir. 18 Kasım girildiği anda KYK başvuruları için ekran kapanacak.

2022-2023 KYK burs başvuru tarihleri

Bakan Kasapoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklama ile öğrencileri sevindirdi. Bakan açıklamasında “Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları (15 Kasım) başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı ‘http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz” dedi.

KYK burs ve kredi başvuru bilgisi değiştrilir mi?

E-Devlet üzerinden yapılan başvurularda adaylar 17 Kasım saat 23.59'a kadar bilgilerini güncelleyebilir.

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

17 Kasım'da başvuru sürecinin sona ermesinin ardından 18 Kasım'da değerlendirme süreci başlaaycak. KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti. Bu sene de KYK burs ve kredi sonuçlarının Aralık yının ilk haftası yada ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

KYK bursu ne kadar?

Lisans öğrencilerine 850 lira, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 lira ve doktora öğrencilerine 2.500 lira burs desteği sağlanıyor.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Bakanlığımıza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

KYK bursu kimlere verilir?

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

Burs kimlere verilmez?

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler

Burstan yaralanacak öncelikli öğremnciler

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler .