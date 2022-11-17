2022-2023 İBB burs sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? Neden açıklanmadı?

2022-2023 İBB burs sonuçları açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi durumu yetersiz üniversite öğrencilere burs desteği sağlanıyor. Artan hayat pahalılığı karşısında burs alarak bir nebze de olsa rahat nefes almak isteyen binlerce üniversite öğrencisi İBB Genç Üniversiteli bursuna başvuru yaptı. Gözler sonuçların açıklanmasına çevrildi. Peki İBB bursu ne zaman açıklanacak ve neden açıklanmadı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrencilere burs desteği sağlamaya devam ediyor. 26 Eylül 2022 tarighinde başlayan burs başvuruları 16 Ekim'de sona erdi. Binlerce kişinin başvurduğu İBB burslarında başvuruların değerlendirilmesi aşamasına geçildi. Aradan 1 ay gibi bir süre geçti ve öğrenciler İBB burs sonuçlarının açıklanmasını talep ediyor. İBB burs sürecine dair aradıklarınızı haberimizin detayında bulabilirsiniz.

HABERİN İÇERİĞİ

2022-2023 İBB burs sonuçları açıklandı mı?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 İBB bursu ne kadar?

Kaç kişie burs verilecek?

İBB burs sonuçları neden açıklanmadı?

İBB bursu 1. taksit ne zaman yatar?

İBB bursu kaç taksit?

İBB Bursuna kimler başvuru yapabilir?

İBB Bursuna kimler başvuru yapamaz?

2022-2023 İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB burs başvuru süreci 16 Ekim'de sona erdi. Kasım ayının ortalarını geride baktığımız şu günlerde İBB burs sonuçları halen açıklanmadı. Bu hafta içerisinde sonuçların İBB Genç Üniversiteli sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB Genç Üniversiteli burs başvururu sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen sene başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Sonuçlar ise 23 Kasım'da açıklanmıştı. Bu sene başvuruların fazla olması nedeniyle burs sonuçlarının Kasın ayının son haftasına doğru aaçıklanması bekleniyor.

2022-2023 İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursları için beklenen zam açıklaması İmamoğlu'ndan geldi. İBB bursu önceki senelerde 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödeniyordu. İmamoğlu yaptığı açıklamada İBB burslarının yıllık 4 bin 500 TL olduğunu duyurdu.

KAÇ KİŞİYE BURS VERİLECEK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burs desteği sağlanacak kişi sayısını da açıkladı. İmamoğlu "75 bin üniversite öğrencisine yıllık 4 bin 500 burs vereceğiz." dedi.

İBB BURSU 1 TAKSİT NE ZAMAN YATAR?

Geçtiğimiz sene burs almaya hak kazananlara ödemeler Aralk ayında yapılmıştı.

İBB BURSU KAÇ TAKSİT ?

1.500 TL + 1.500 TL + 1.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılıyor.

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi *

Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

İBB BURSUNA KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri