2022-2023 Engelli öğretmen atama | 2023 EKPSS öretmen alımı ne zaman? Engelli öğretmen ataması yapılacak mı?

2022-2023 Engelli öğretmen atama |2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlamasına kısa bir süre kala MEB 20 bin öğretmen atamasını tamamladı. Kura çekilişine göre öğretmen olmaya hak kazananlar görevlerine başladı. Öğretmen olmanın hayalini kuran engelli vatandaşlarımız da EKPSS sınavına girdi ve atanacakları günü beklemeye başladı. 2023 EKPSS öretmen alımı ne zaman? Engelli öğretmen ataması yapılacak mı? soruları ise pek çok kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Peki engelli öğretmen ataması başvuruları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine her eğitim öğretim dönemi öncesi öğretmen atamaları yapılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 20 bin öğretmen atamasının yapılacağını duyurmuştu. Atama bekleyen öğretmenler açıklamanın ardından heyecanlandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. Öğretmenler sözlü sınava ise 1 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri arasında girdi. Sınavlardan başarılı olan adayların atama kura çekilişi 1 Eylül'de yapıldı.

2022-2023 Engelli öğretmen atama

20 bin öğretmen atamasının ardından gözler engelli öğretmen atamalarına çevrili. EKPSS sınavına girerek atanacakları günü sabırsızlıkla bekleyen engelli bireyler MEB'den gelecek atama haberini beklemeye başladı. Engelli eöğretmen adayları etamaların bir an önce başlamasını istiyor.

Engelli öğretmen ataması yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz aylarda engelli öğretmen atamalarına ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Engelli öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı sorusuna Özer'in verdiği cevap engelli öğretmen adaylarını heyecanlandırdı. Özer engelli öğretmen atamasının her sene yapıldığını belirtti. Özer "20 bin öğretmen atamasını tamamlayalım, kapasiteye göre o da (engelli öğretmen ataması) her yıl yapılıyor" dedi.

2023 EKPSS öretmen alımı ne zaman?

2022-2023 eğitim öğretim yılı başlarında 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı. Engelli öğretmen atamaları için başvuruların da önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Ancak engelli öğretmen atamalarına ilişkin henüz yetkililerden net bir tarih açıklaması gelmedi.

EKPSS atanmak için baraj puanı var mı?

EKPSS sınavına giren binlerce kişi memur olmanın hayalini kuruyor. EKPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce kişi atanmak için kaç puana ihtiyacı olduğunu araştırmaya başladı. EKPSS atamaarında atama puanları bölümden bölüme değişebiliyor. 60 puandan yüksek alanların atanma şansları da daha yüksek oluyor.

2022 EKPSS engelli kamu personeli atama tavan puanları (Lise-Ön lisan-Üniversite)

EKPSS sınavına giren adaylar önceki yıllarda en küçük ve en büyük puanlara bakmalarında fayda var. İşte Lise mezunu, ön lisans mezunu ve lisans (üniverisite) mezunlarının yerleştirme sonuçlarına göre 2021 puanları;

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Lisans)

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ön Lisans)

EKPSS 2021 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)