2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar bu süre içinde YKS tercihlerini yapacak ve yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. 2021 YKS tercihlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tahmini tarih...

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YKS tercihleri 5 Ağustos'ta başladı ve 20 Ağustos'a kadar devam edecek. Adaylar bu süre içinde YKS tercihlerini yapacak ve yerleştirme sonuçlarını bekleyecek. 2021 YKS tercihlerini tamamlayan adaylar yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte 2021 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tahmini tarih...

2021 YKS tercihleri 5 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih araştırmasına başlayan adaylar geleceklerini yakından ilgilendiren kritik tercihlerde bulunacak. Tercihlerini tamamlayan adaylar YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 2021 YKS yerleştimeleri ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

2021 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. YKS tercihleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Tercihlerin bitmesinden bir kaç gün sonra YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ÖSYM kılavuzunda 'Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.' ibaresi yer alıyor. Bu ibareden yola çıkarak YKS tercih sonuçlarının 23 Ağustos Pazartesi günü açıklanması tahmin ediliyor. Ancak YKS tercih sürecinin uzatılmış olması nedeniyle YKS yerleştime sonuçlarının açıklanması da biraz gecikebilir.

Üniversite elektronik kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite tercihlerinde bir bölüme yerleşen öğrenciler elektronik kayıt yaptıracak. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

YKS nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

YKS öncesi benzer adlı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavı şeklinde iki sınav vardı. Adaylar haziran ayındaki LYS'ye (alan sınavları) girebilmek için mart ayındaki YGS'de (baraj sınavı) herhangi bir puan türünde 180 ham puan almak zorundaydı. 150-179 puan arasındakiler önlisans programlarına başvurabilirken 150 puan altı ise tercih yapamazdı. 7 yıllık sistemin değiştirilmesi, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liseye geçiş sınavı olan TEOG'un kaldırılması gerektiğini söylemesi ve TEOG'un kısa süre sonra kaldırılmasından sonra gündeme geldi. YGS ve LYS'yi kaldırarak YKS'yi getiren sistem 12 Ekim 2017'de açıklandı.

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.