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TIMETURK / EĞİTİM / 2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı

2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemlerinin bugün başladığını açıkladı.

11 Saat Önce
2021-08-05 10:16:35
2021-YKS tercih işlemleri bugün başladı

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Bugün alınmaya başlanan tercih işlemlerinin 20 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Aygün, şunları kaydetti;

"2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim."

Tercih işlemleri mobil uygulama üzerinden de yapılabilecek

YKS'ye giren adaylar, tercih işlemlerini 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilecek.

Tercih işlemleri, 20 Ağustos Cuma saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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