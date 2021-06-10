2021-YKS sınava giriş belgeleri adayların erişimine açılıldı
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, 2021-YKS Sınava Giriş Belgelerinin adayların erişimine açılıldığını açıkladı.
Prof.Dr.Halis Aygün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" dedi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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