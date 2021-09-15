2022 YKS ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YK ek tercihlerin başlamasını merakla bekliyor. Ek tercihlerle ilgili son gelişmeleri binlerce kişi yakından takip ediyor. Ek yerleştirme şansı ile üniversiteli olma hayallerini taze tutanlar ÖSYM'nin bir an önce tercih ekranını açmasını istiyor.

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek tercihler ne zaman? YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar YK ek tercihlerin başlamasını merakla bekliyor. Ek tercihlerle ilgili son gelişmeleri binlerce kişi yakından takip ediyor. Ek yerleştirme şansı ile üniversiteli olma hayallerini taze tutanlar ÖSYM'nin bir an önce tercih ekranını açmasını istiyor.

2021 YKS sınavına milyonlarca kişi katıldı. YKS sınavına giren adaylar sınav sonuçların açıklanmasından sonra tercih sürecine başladı. YKS üniversite tercihleri 20 Ağustos'ta sona ermiş ve milyonlarca kişi tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. YKS yerleştirme tercih sonuçlarınun 31 Ağustos'ta açıklanması ile herhangi bir yükseköüretim kurumuna yerleşmeye hak kazanamayanlar gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ek yerleştirmede bir üniversiteye yerleşme hayali kuran adaylar 2021 YKS ek yerleştirme ne zaman? Üniversite ek tercihler ne zaman? sorularına yanıt arıyor.

2021 YKS ek yerleştirme ne zaman?

20201 YKS ek yerleştimelerin ne zaman yapılacağı konusu binlerce gencin kafasını kurcalıyor. 2021 YKS ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının üzerinden henüz daha çok fazla zaman geçmedi. YKS yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adayların üniversiteye kayıt yapıp yapmayacakları dikkate alınarak ek tercihler için kontenjan hazırlanacak. Ek tercih kontenjanları belli olunca ek tercihler alınacak.

Üniversite ek tercihler ne zaman?

ÖSYM Başkanı Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak." demişti. Ancak henüz ek yerleştirme işlemleri başlamadı. Bir kaç gün içerisinde ek yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlanabilir.

Barajı geçemeyenler ne zaman tercih yapacak?

YKS sınavında TYT'den 150 puandan düşük alan 140 puan üzeri adaylar ile AYT/YDT sınavına 180 puandan düşük alan ve 170 puandan yüksek puan alıp barajı geçemeyen binlerce kişi ek tercihleri ne zaman yapacaklarını merak ediyor. Bu konu ile ilgili ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama geldi. Aygün şunları söyledi:

"Birinci ek yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. Birinci ek yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek.

Birinci ek yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karara göre bu seneye özel ikinci ek yerleştirme yapılacak. İkinci ek yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

Birinci ek yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı 140-150 aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı 170-180 aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak."

Kimler ek yerleştirmede tercih yapabilir?

1. 2020-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

3. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

YKS ek yerleştirme ücreti hangi bankadan yatırılır?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi?

2021 YKS'de sınavı geçerli sayılan 2 milyon 416 bin 748 adaydan yüzde 32'si olan 773 bin 360 öğrenci, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) baraj puan 150'yi geçemedi. Alan Yeterlilik Testi'nin (AYT) sayısal puan türünde 390 bin 132, sözel puan türünde 563 bin 808, eşit ağırlık puan türünde 587 bin 678, Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 70 bin 842 kişi barajı geçebildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.