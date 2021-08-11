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TIMETURK / EĞİTİM / 2021 YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede mi tercih yapacak?

2021 YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede mi tercih yapacak?

2021 YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede mi tercih yapacak? 2021 YLKS sınavı milyonlarca kişini katılımıyla yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce kişinin baraj altında kaldığı ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan öğrencilerin barajı geçmekte zorlandığı görüldü. Yapılan çalışmalar sonrası YKS barajı düşürüldü. YKS tercihlerinin bitmesine sayılı günler kala gelen bu haber barajı geçemeyen yüz binlerce kişiyi sevindirdi. Peki YTY ve AYT'de barajı geçemeyenler ne zaman üniversite tercihi yapacak?

31 Dakika Önce
2021-08-11 15:43:42
2021 YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede mi tercih yapacak?

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2021 YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede mi tercih yapacak? 2021 YLKS sınavı milyonlarca kişini katılımıyla yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla yüz binlerce kişinin baraj altında kaldığı ortaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimleri sekteye uğrayan öğrencilerin barajı geçmekte zorlandığı görüldü. Yapılan çalışmalar sonrası YKS barajı düşürüldü. YKS tercihlerinin bitmesine sayılı günler kala gelen bu haber barajı geçemeyen yüz binlerce kişiyi sevindirdi. Peki YTY ve AYT'de barajı geçemeyenler ne zaman üniversite tercihi yapacak?

2021 YKS sınavında baraj puanları aşağı çekildi. Yüz binlerce öğrencinin beklediği açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan açıklamasında "Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır." dedi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra yeni baraj puanı ile barajı geçen adaylar ne zaman tercih yapacaklarını araştırmaya başladı.

2021 YKS'de barajı geçemeyenler ek yerleştirmede mi tercih yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesinden sonra YÖK Başkanı Erol Özvar da YKS baraj puanlarının düşürülmesi ve tercih sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar sosyal medyadan yaptığı açıkalmada açıklamasında şunları söyledi:

YÖK olarak, 2021-YKS sonuçlarını değerlendirerek yükseköğretim kurumlarımızın mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla merkezi ve ek yerleştirme işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için “ikinci ek yerleştirme” yapılmasını kararlaştırdık.

”Merkezi ve ek yerleştirme” işlemlerindeki baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek, boş kalan kontenjanlar için yapılacak “ikinci ek yerleştirme” işlemleri esnasında TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için tercihte bulunma imkânı tanıdık.

İkinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar “önlisans programlarında”, AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar “lisans programlarında” boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabilecekler. Kararımız adaylarımız açısından hayırlı olsun…

YKS'ye kaç kişi katıldı?

YKS'ye milyonlarca aday katıldı. ÖSYM'nin en geniş kapsamlı sınavı olan YKS'ye 2021 yılında 4 milyon 149 bin kişi katıldı. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 416 bin 974 aday girdi. Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 627 bin 145 aday ve son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 104 bin 917 aday katıldı.

YKS'de kaç kişi barajı geçemedi?

TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Yani TYT'ye katılan 2 milyon 416 bin 974 adayın yüzde 32'si barajı geçemedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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