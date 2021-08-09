2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi? 5 Ağustos'ta başlayan üniversite tercihleri devam ederken YKS baraj puanı ile ilgili Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş teklif geldi. Bahçeli YKS barajı düşürülmeli dedi. Barajı geçemediği için üniversite tercihi yapamayan binlerce kişi YKS barajının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 2021 üniversite tercih barajı düşecek mi? TYT ve AYT barajı düştü mü?

2021 YKS barajı düşecek mi? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi? 5 Ağustos'ta başlayan üniversite tercihleri devam ederken YKS baraj puanı ile ilgili Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş teklif geldi. Bahçeli YKS barajı düşürülmeli dedi. Barajı geçemediği için üniversite tercihi yapamayan binlerce kişi YKS barajının düşüp düşmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki 2021 üniversite tercih barajı düşecek mi? TYT ve AYT barajı düştü mü?

YKS tercih maratonu başladı. Milyonlarca kişi YKS sınavına girdi ve iyi bir üniversitede okumak için tecihlerine başladı. YKS sınavlarında barajı geçemeyen adaylara tercih hakkı tanınmıyor. YKS üniversite tercihleri sürerken Devlet Bahçeli'den flaş açıklama geldi. Bahçeli açıklamasında YKS barajının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

2021 YKS barajı düşecek mi?

Bahçeli şunları söyledi: "Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız. Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" dedi.

YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü?

Bahçeli'nin açıkalmasından sonra yüz binlerce kişi YKS barajı dütü mü? YKS (TYT-AYT) baraj puanı düştü mü? Üniversite barajı indi mi? sorularına yanıt arıyor. YKS baraj puanı düşmedi. YKS baraj puanlarının düşürülmesi ile ilgili de resmi bir çalışma henüz bulunmuyor. Bahçeli'nin teklifinden sonra bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmayacağı ilerleyen zamanlarda netlik kazanacak.

YKS'ye katılan 32'lik kısım barajı geçemedi

Başarı puan yüzdelerine göre ise, TYT'ye katılan adayların yüzde 68'i 150 puan ve üzeri alarak barajı geçti. Kadınlar erkeklere göre yüzde 71,75 ile TYT'de, yüzde 42,98 ile sayısalda, yüzde 62,40 ile sözelde ve yüzde 49,57 ile eşit ağırlıkta daha başarılı olurken, erkekler yüzde 82,64 ile yabancı dil testinde kadınlara göre daha fazla başarı gösterdi.

YKS'ye kaç kişi katıldı?

TYT'ye başvuran 2 milyon 424 bin 718 adaydan, 2 milyon 296 bin 138'i sınava katıldı. Bu adaylardan 2 milyon 295 bin 890'ının sınavı geçerli sayıldı.

YKS baraj puanı kaç?

2021 YKS baraj puanı henüz değişmedi. Güncel YKS baraj puanı aşağıdaki gibidir;

TYT baraj puanı: 150

AYT baraj puanı: 180

YDT baraj puanı: 180

Belirtilen baraj puanını geçemeyenler üniversite tercihinde bulunamıyor.

YKS yerleştirme tercihleri 5 Ağustos'ta başladı

YKS yerleştirmeleri 5 Ağuıstos'ta başlayacak. Tercihler yeni takvime göre 20 Ağustos saat 23:59'da sona erecek.

YKS yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

daylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.