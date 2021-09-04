2021 üniversite kayıt tarihleri | Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

2021 YKS sınavına girerek üniversite tercihi yapan ve tercih sonuçların bir üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar 2021 üniversite kayıt tarihleri ne zaman? sorusuna yanıt arıyor? ÖSYM üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. Peki üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte 2021 üniversite kayıt işlemlerine dair detaylar...

Milyonlarca kişi 2021 YKS sınavına girerek iyi bir üniversitede, iyi bir bölümde eğitim görmenin hayalini kuruyordu. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra barajı geçen milyonlarca kişi üniversite tercihlerini titiz bi şekilde tamamladı. Açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre yüz binlerce kişi bir üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazandı. Üniversiteli olma yolunda engelleri bir bir geçen adayların önünde şimdi üniversite kayıt işlmeleri duruyuror. Peki 2021 üniversite kayıt tarihleri ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor? İşte 2021 üniversite kayıt işlemlerine dair detaylar...

Üniversite kayıtları ne zaman bitiyor?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Elektronik kayıt zorunlu mu?

Elektronik kayıt tarihleri açıklandı. Bu tarhler arasında elektronik kayıtların zorunlu olup olmadığı adaylar tarafından merak ediliyor. Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.

2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır?

2021 yılında üniversiteye yerleşen adaylar kayıtlarını elektronik ortamda yapabilir. Üniversite elektronik kayıt işlemi sadece bir kaç dakikada tamamlanıyor. Bunun için e-develet'e giriş yapmanız gerekiyor. İşte 2021 üniversite elektronik kayıt nasıl yapılır? sorusunun yanıtı:

1- İlk olarak e-devlet'e internet sitesi (https://www.turkiye.gov.tr/) yada uygulama üzerinden giriş yapıyoruz.

2- Açılan sayfaya TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

3- ‘E-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.

Kimlerin üniversiteye kaydı yapılmaz?

Merkezî yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayın kaydını yaptırabilmesi, ilgili yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşulları taşımasına bağlıdır.

Adayın internet ortamında bir programı kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programın öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.

Yükseköğretim programlarının koşulları arasında yer alan veya almadığı halde yükseköğretim kurumları tarafından programa kayıt için meslekle ilgili kanun veya yönetmeliklerde dikkate alınarak tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu istenmesi ve ilgili yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin kaydının gerekli sağlık raporunu karşılayamadığı için yapılamadığının yazılı olarak beyan edilmesi üzerine, sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama, güvenlik ve/veya arşiv soruşturmasının olumsuzluğu ile intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin durumları ÖSYM Başkanlığınca aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen sebeplerle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrencilerin kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

15 günlük sürenin hesaplanmasında bu kılavuzda belirtilen kayıt tarihlerinin bitiminden sonraki ilk mesai günü dikkate alınacaklardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.