2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek tercih işlemleri başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, tercihlerini bireysel olarak bugün saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Ek tercih işlemleri, 23 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Ek yerleştirme işleminde 2021-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.