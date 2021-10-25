Binlerce öğretmen adayı 15 bin öğretmen ataması için ön başvurularını ve mülakat merkezi tercihlerini tamamladı. 25 Ekim 2021'de mülakat sınav yerlerinin sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. 15 bin öğretmen ataması için sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapılmıştı. Peki 2021 öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15 bin sözlü öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu? İşte öğretmen ataması mülakat sınav yerlerine dair detaylar...

Binlerce öğretmen adayı 15 bin öğretmen ataması için ön başvurularını ve mülakat merkezi tercihlerini tamamladı. 25 Ekim 2021'de mülakat sınav yerlerinin sonuçlarının açıklanması bekleniyordu. 15 bin öğretmen ataması için sözlü sınav merkezi tercihleri 27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri aralığında yapılmıştı. Peki 2021 öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı? 15 bin sözlü öğretmen ataması mülakat yerleri belli oldu mu? İşte öğretmen ataması mülakat sınav yerlerine dair detaylar...

Binlerce öğretmen adayı için kritik gün geldi. Öğretmen adayları öğretmen olma yolunda çeşitli aşamalardan geçiyor. Bunlardan biri de mülakat aşaması. Adaylar 27 Eylül- 8 Ekim arasında sözlü mülakat sınav merkezi tercihlerini tamamlamıştı. Binlerce öğretmen aday mülakat merkezi sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu.

2021 öğretmen atama sözlü sınav yerleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 27 Eylül- 8 Ekim arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri alındı, 25 Ekim'de adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek.

15 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Sözlü sınavlar 12- 27 Kasım arasında yapılacak. Karantina uygulamaları nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım- 9 Aralık arasında alınacak, bu adayların sözlü sınavları ise 13- 17 Aralık'ta yapılacak.

Mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta açıklanırken sonuçlara ilişkin itirazlar 3- 7 Ocak arasında alınacak ve itirazlar 14 Ocak'ta sonuçlandırılacak. 21- 26 Ocak arasında atama tercihleri yapılacak, atama sonuçları ise 31 Ocak'ta açıklanacak.

15 bin öğretmen atama takvimi

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