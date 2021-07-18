2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liseye Geçiş Sınavı’nda bir milyondan fazla öğrenci ter döktü. 6 Haziran’da gerçekleşen sınavın sonuçları ise 30 Haziran 2021 tarihinde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birçok kişi tercihler ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başladı. Peki LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ne zaman yapılabilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları 30 haziran 2021 tarihinde öğrenciler ile paylaşıldı. Bir milyondan fazla 8.sınıf öğrencisinin iyi bir liseye gidebilmek için girdiği LGS, pandemi koşulları altında gerçekleştirildi. Sınavın gerçekleşmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanmasıyla, öğrencilerin gözü yapılan tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına çevrildi. 2020 yılında yapılan LGS'den sadece 4 gün sonra tercih dönemlerine de başlanmıştı. Bu sene sonuçların açıklanması ile tercih heyecanı da başlamış oldu. İşte tüm detayları ile LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi…

LGS tercihleri ne zaman yapıldı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada tercih sürecinin 16 Temmuz 2021 Cuma gününe kadar devam edileceği bildirildi. 30 Haziran'da açıklanan sonuçların ardından 1 milyondan fazla öğrenci aldıkları puanlar ile uygun okullara tercihler yapabileceklerdir.

16 Temmuz Cuma günü son bulan LGS tercih sürecinin ardından tercihlerin açıklanması heyecanla bekleniyor. Tercih sürecinde öğrenciler öncelikle Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar sekmesinden tercihlerini gerçekleştirdiler. Bu tercihler esnasında toplamda 5 okul seçen öğrenciler, ilk üç okulu Kayıt Alanından seçmek durumunda kaldılar. Bu tercihler esnasında öğrenciler, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi aynı okul türlerinden en fazla üç tercihte bulundular. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okulların yanı sıra öğrenciler önlerine açılan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından da en fazla 10 okul tercih edebilmekteydiler. Buna ek olarak Pansiyonlu Okullar ekranından da en fazla 5 okul tercihi yapılabilmektedir. Tüm seçimler dahil olunduğunda öğrenciler toplamda 20 adet okul seçme hakkını sahip oldular.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) nakil takvimi

MEB tarafından açıklanan nakil takvimi ise şöyledir;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) nedir?

Liseye Geçiş Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 yılı itibari ile uygulanmayan başlanan liseye geçiş sistemidir. Sınav kapsamında her sene bir milyondan fazla 8.sınıf öğrencisi iyi bir lise kazanmak için ter dökmektedir. Genel olarak PISA ve TIMS sınavları örnek alınarak, öğrencilerin ezber bilgilerinden ziyade temel mantık ve muhakeme yeteneğini ölçmeyi hedefleyen bir sınavdır. Sınav sonucunda alınan puana ve yüzdeliğe göre öğrenciler Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi liselerde okumaya hak kazanabilirler. Sınavda yeterli puan alamayan öğrenciler Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar kapsamında adreslerine en yakın olan okulu tercih ederler. Sınavdan iyi puan alan öğrenciler ise Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okullar vasıtasıyla puanlarına ve yüzdeliklerine uygun iyi bir okula yerleşebilirler. Sınav kapsamında ortaokulda görülen Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil (İngilizce) ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi derslerinden sorular sorulmaktadır. Sınav tek günde ve iki oturum şeklinde gerçekleşmektedir.

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