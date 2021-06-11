LGS tercihleri 2021 | 1.2 milyon öğrencinin ter döktüğü 2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonrası öğrenci velileri ve öğrenciler tercih işlemlerine yoğunlaşmış durumda. LGS tercihini en iyi şekilde yapmak isteyen adaylar okulların taban puanlarını araştırmaya başladı. LGS lise tercihi yapmak isteyen öğrenciler de 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS lise tercihleri son gün ne zaman gibi soruları sormaya başladı. LGS tercih işleminin açılması için öncelikle LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ardında da MEB tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile LGS tercihlerinin net tarihleri belli olacak. 2021 LGS tercih sürecine ilişkin detaylar haberimizde olacak.

LGS tercihleri 2021 | 1.2 milyon öğrencinin ter döktüğü 2021 LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonrası öğrenci velileri ve öğrenciler tercih işlemlerine yoğunlaşmış durumda. LGS tercihini en iyi şekilde yapmak isteyen adaylar okulların taban puanlarını araştırmaya başladı. LGS lise tercihi yapmak isteyen öğrenciler de 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS lise tercihleri son gün ne zaman gibi soruları sormaya başladı. LGS tercih işleminin açılması için öncelikle LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Ardında da MEB tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ile LGS tercihlerinin net tarihleri belli olacak. 2021 LGS tercih sürecine ilişkin detaylar haberimizde olacak.

2021 yılında yapılan LGS sınavına 1 milyondan fazla aday katıldı. Adaylar zorlu sınavı tamamladı ve önlerinde tercih işlemleri kaldı. LGS tercih işlemlerini yapmak isteyen adaylar 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? sorusunu araştıyor.

2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci üstedikleri liseyi kazanmak hayaliyle LGS tercihi yapmak için sabırsızlanıyor. Öğrenci velileri de çocuklarının en iyi okulda okuması için LGS tercih işlemlerini yakından takip ediyor. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS başvuruları henüz başlanmadı. LGS tercih tarihleri LGS tercih kılavuzunun yayınlanması ile netlik kazanacak. LGS tercih kalvuzu ilerleryen günlerde MEB tarafından açıklanacak. 2021'de de LGS tercihlerinin temmuz sonuna doğru başlaması bekleniyor.

2021 LGS lise tercihleri son gün ne zaman?

2021 LGS tercih tarihlerinin belli olması için tercih klavuzunun yayımlanması bekleniyor. LGS sonuçları belli olunca MEB tarafından LGS tercih kılavuzu yayınlanacak. LGS başvuru son gün tarihleri de LGS tercih kılavuzu ile netlik kazanacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklamacak?

LGS sınavından çıkan adaylar LGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. LGS sınav sonuçları 2021 yılında 30 Haziran tarihinde açıklanacak.

LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sınavına giren adaylar bir aşamayı geride bıraktı. Adaylar şimdi de tercih sürecine girdi. Peki LGS tercihleri nasıl yapılacak? LGS tercihleri internetten mi yapılacak? LGS tercihleri bireysel olarak okuldan yapıalbilir mi? LGS tercih başvuruları https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılabilir. Adaylar isterlerse mezun oldukları okuldan da tecih başvurularını yapabilirler.

2021 LGS'ye kaç kişi katıldı?

Ülke genelinde gerçekleştirilen LGS sınavına 1.2 milyon öğrenci katıldı. Sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 5 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 793 okul ve 82 bin 355 salonda yapıldı. Sınavda yaklaşık 350 bin kişi görev yaptı. Sınavın ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını ar aştırmaya başladı. MEB soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayınladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.