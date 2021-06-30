2021 LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise eğitimi için çok kritik bir öneme sahip olan LGS sınavında bir viraj daha geride kaldı. 6 Haziran'da 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin önünde şimdi de tercih maratonu var. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri hangi gün başlayacak? 2020 yılında LGS sonuçları açıklandıktan 4 gün sonra tercih işlemleri başlamıştı. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2021 LGS tercihleri başladı mı? 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Lise eğitimi için çok kritik bir öneme sahip olan LGS sınavında bir viraj daha geride kaldı. 6 Haziran'da 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen sınavın sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin önünde şimdi de tercih maratonu var. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri hangi gün başlayacak? 2020 yılında LGS sonuçları açıklandıktan 4 gün sonra tercih işlemleri başlamıştı. Peki 2021 LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

6 Haziran 2021 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen LGS sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katıldı. Öğrencilerin iyi bir lisede eğitim görmek için girdikleri LGS sınavının sonuçları da 30 Haziran'da açıklandı. MEB'in sitesinden öğrenilen sınav sonuçları birçok öğrenciyi sevindirirken birçok öürenciyi de üzdü. Sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla öğrencilerin öününde şimdi de tercih süreci var. Peki 2021 LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ne zaman başlayacak? Öğrenciler ve veliker bu soruların yanıtını arıyor. İşte LGS tercihlerine ilişkin detaylar...

LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı ve sadece 4 gün sonra yanı 20 temmuzda tercih süreci başladı. 2021 yılında da LGS sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. 2021 yılında LGS tercihlerinin ise temmuzun ilk haftasında başlama ihtimali oldukça yüksek. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

LGS tercihleri nasıl yapılacak?

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Tercihler okullarda da yapılabilecek. Rehber öğretmenler eşliğinde yapılacak LGS tercihinin daha iyi sonuç vereceğini düşünüyoruz.

LGS nedir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sistemi.

LGS, TEOG sınavının yerine geçmiştir. Liseye Geçiş Sistemi, PISA ve TIMSS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Sınavı kazanan öğrenciler; Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi türündeki liselere gider. Sınavda belirli başarı eşiğine ulaşamayan öğrenciler adrese dayalı okul tercihinde bulunabilir ve merkezi sınavla öğrenci almayan okullarda okumayı tercih edebilir. Sınava girmek zorunlu değildir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.