LGS sınavı kaçta bitiyor? Bir milyondan fazla öğrenci 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek. Hayallerindeki lisede okumak için hazırlanan adaylar LGS'de ter dökecek. 2021 LGS sınavına çocuklarını götürecek olan veliler sınavın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki LGS sınavı kaçta bitecek?2021 LGS'den erken çıkılır mı? LGS'ye kalem götürülür mü? LGS'de su serbest mi?

Eğitim hayatlarına istedikleri lisede devam etmek isteyen bir milyondan fazla öğrenci 2021 yılında 6 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler sınav oturumlarının ne kadar süreceğini merak ediyor. Peki 2021 LGS sınavı kaçta bitiyor? LGS'den erken çıkılır mı?

2021 LGS sınavı kaçta bitiyor?

2021 yılında yapılacak olan LGS sınavı 2 oturum şeklinde yapılacak ve ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. Sınavlara hazırlanan öğrenciler sınav bitiş zamanını merak ediyor. Peki 2021 LGS sınavı kaçta bitiyor?

LGS sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde, birinci oturum (1. sınav) saat 09.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS sınavı ikinci oturum ise saat 11.30'da olacak. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

6 Haziran Pazar günü kırtasiyeler açık mı?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

Nüfus müdürlükleri açık mı?

"Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Kol saati ile LGS'ye girilir mi?

Sınav binalarına; *cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; *çanta, cüzdan, kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; *cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; *silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelinmesi kesinlikle yasaktır.

Sınavda maske takmak zorunlu mu?

Okul bahçesi ve koridorlarında maske takmak mecburi. Ancak sınava gireceğin salonda sıralar arasında yeterli sosyal mesafe bulunacağından istersen sınav esnasında maskeni çıkarabileceksin. Maskeni düşürürsen endişelenme, sınav binalarında yedek maske ve el antiseptiği bulunacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.